Se siete amanti dei trailer in anteprima e curiosi delle novità, non potete assolutamente perdervi il nuovo ed emozionante teaser del nuovo K-drama originale Disney+, Grid.

Seppure con molti problemi di produzione dovuti dal diffondersi della pandemia da Covid-19 negli scorsi mesi, ora sembrerebbe possibile buttarsi alle spalle i rallentamenti di tutte le produzioni già iniziate, ma anche future, che si svolgono negli studi Disney.

La pipeline per i nuovi contenuti, infatti, dovrebbe entrare a pieno regime entro la fine di quest’anno appena iniziato, e ciò significa che avremo molti nuovi mirabolanti spettacoli e film originali in arrivo su Disney Plus per tutto il 2022. Come tutti sanno, però, proprio perché negli ultimi due anni ci sono stati diversi cambiamenti e rinvii.

Quindi è molto probabile che più serie serie possano subire ritardi. Inoltre, la disponibilità di alcuni degli spettacoli può variare a livello internazionale, quindi alcuni di questi show non saranno visibili su Disney+ negli Stati Uniti e saranno invece disponibili sulla piattaforma Hulu. Cosa ne sarà, a questo punto, di Grid? Disney+ Korea ha svelato il primo trailer di questa prossima serie originale.

Kim Sung-kyun in Grid

Di cosa parlerà Grid

Questo nuovo K-drama intende far concorrenza ai ben più famosi predecessori, come ad esempio Moon Knight – trovate cliccando qui la nostra recensione -, e che si presenta come una nuova serie misteriosa pronta a debuttare il mese prossimo. Lo show, interpretato da Seo Kang-joon (Naui Sarang Naui Sinbu, Are You Human?, Summer Snow), Kim Ah-joong (Minyeoneun goero-wo, Catch Me, Nappeun nyeoseokdeul: The Movie) Kim Mu-yul (Guys and Dolls, Space Sweepers, War of the Arrows), Lee Si-young (Sweet Home, The Righteous Thief, Sooni, Where Are You?) e altri, ruota attorno alle indagini della polizia su un’entità forte e soprannaturale – interpretata da Lee – emerso nel 1997 per salvare l’umanità.

L’essere misterioso, che ha salvato l’umanità da una profonda e radicale crisi, riappare improvvisamente. L’entità riemerge 24 anni dopo, solo per aiutare un serial killer, ovvero l’attore Kim Sung-kyun (Man on the Edge, South Bound, The Chosen: Forbidden Cave), a fuggire. Il thriller, quindi, segue un funzionario del governo e un detective che scavano tenacemente in molti segreti e trovano la verità. Kang-joon (Naui Sarang Naui Sinbu, After School: Lucky or Not, To Be Continued), che interpreta l’agente di polizia Kim Sae-ha che si può vedere all’inizio della clip, ha dichiarato che:

“Non lo stiamo cercando, lo stiamo facendo venire a cercarci.”

La serie in uscita sarà presentata in anteprima esclusivamente su Disney+ il prossimo 16 febbraio. È diretta dal regista Khan Lee (The Divine Move 2: The Wrathful) e dall’acclamata sceneggiatrice Lee Soo-yeon, nota per il suo lavoro sul thriller Stranger e il suo sequel Stranger 2. Grid è uno dei sette nuovi titoli coreani originali che Disney+ aveva precedentemente annunciato come parte della sua espansione nei contenuti dell’Asia-Pacifico.

Tra le novità anticipate ci sono anche Snowdrop, attualmente in onda con Jisoo e Jung Hae-in delle BLACKPINK e l’imminente Rookie Cops con il cantante Kang Daniel. Per gli appassionati di film e serie televisive coreane, Netflix Korea ha annunciato oltre 20 nuovi titoli originali che saranno presentati in anteprima nel 2022. Tra questi c’è l’attesissima serie apocalittica di zombi All Of Us Are Dead, che sarà la prima a debuttare il 28 gennaio