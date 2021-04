Kanye West, rapper di Atlanta classe 1977, è noto non solo per la sua vita professionale, ma anche per la sua storia d’amore che lo ha unito a Kim Kardashian dal 2014 a poco tempo fa. Ed ora è pronto per diventare protagonista di una docuserie che sarà trasmessa da Netflix. Non è certo un mistero che il colosso dello streaming sia alla costante ricerca di titoli originali per attirare il pubblico e battere la concorrenza, quindi hanno deciso di puntare sul rapper.

Al momento non è ancora noto il titolo della docuserie, ma sappiamo che sarà prodotta dal duo Coodie & Chike, nomi già noti ai fan di Kanye West poiché hanno diretto i suoi video musicali di Jesus Walks (Version 3) e di Through the Wire. Si tratta di un lavoro complesso che si articolerà in più puntate e pare che Netflix abbia speso circa 30 milioni di dollari per aggiudicarselo. Venti anni riprodotti in poco più di un’ora con i riflettori puntati sia sulla carriera del rapper tramite video inediti, ma anche sulla sua vita personale per poter conoscere una versione inedita di Kanye West.

Il rapper Kanye West

Assisteremo a quando ha dovuto superare la morte della mamma Donda nel 2007 oppure alla sua deludente campagna per la sua corsa da indipendente alla presidenza degli Stati Uniti. Tuttavia, i fan sono curiosi di sapere se vi sarà spazio anche per parlare della sua storia d’amore con Kim Kardashian che l’ha reso padre di quattro figli e della recente separazione. Per il momento, una cosa è certa: le soddisfazioni, almeno in ambito professionale, non gli mancano. Con il suo ultimo disco dal titolo Jesus is King è stato premiato durante l’ultima edizione dei Grammy come Best Contemporary Christian Music Album, conquistando il suo ventiduesimo Grammy.

Cosa ne pensate di Kanye West? Siete curiosi di vedere la docuserie su di lui? Fatecelo sapere nei commenti!