Esce oggi, venerdì 3 febbraio 2023, il sensuale brano “X Si Volvemos“, frutto della collaborazione tra Karol G, cantautrice colombiana all’attivo con quattro opere discografiche di cui una in uscita nel corso di quest’anno, e il re della Bachata, Romeo Santos, noto soprattutto per brani quali “Me Extrano” e “Obsesion“.

Analizziamo meglio questa canzone.

Significato di “X Si Volvemos”

Questa canzone è estremamente erotica: i protagonisti sono due individui che, pur non essendo innamorati l’uno dell’altra e ormai in procinto di separarsi, non possono fare a meno di provare una forte e intensa attrazione sessuale reciproca.

Testo della canzone

[Intro: KAROL G]

No funcionamos (No funcionamos)

Lo dimo’ todo, pero no se nos dio (No)

Por eso nos vamos (Nos vamos)

Pero antes de irnos

[Ritornello: KAROL G]

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé (Bebé)

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos (Oh)

Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no (Ey)

[Verso 1: KAROL G]

La orillita se me cuida (Ey)

Pero llama cuando quiere’ que te dé en la cama atendida

Los bellaqueo’ no se olvidan (No se olvidan)

A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida, ey

Yo estoy puesta pa’l repeat (Repeat)

Tú pon la cama, que yo pongo el krippy (Krippy)

Ahora a varear en la playa en RD, Punta Cana (Ah)

En la ventana mirando la city

Ya sé que en el amor somo’ un desastre (-astre)

Yo soy bandida y tú eres gánster

No sé cuánto tiempo malgastaste intentando algo serio

Ya sé que no soy lo que pensaste (Eh-eh)

Pero desde que me besaste

Con mi malicia te enviciaste

Esto no es saludable pero

[Ritornello: KAROL G & Romeo Santos]

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos

Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no

[Verso 2: Romeo Santos]

Nuestro amor ‘tá jodí’o

Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos

¿Será que el sexo contigo es mi adicción?

Amores tóxicos solo sirven pa’ sin—

Somos tan explícitos, pero llegó a su fin (So nasty)

Despídete desnuda, con mi cel te voy grabando

Yo te digo adiós dentro de ti

Guardo este vídeo para cuando te haga falta

Y estés moja’íta pensando en mí

[Ritornello: KAROL G, Romeo Santos]

Vamo’ a hacerlo por última vez, bebé (Bebé)

Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos (Entendemos)

Es una porno, a mi me encanta cómo lo hacemos (Cómo ching—, cómo ching—)

No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos

Pero así no

[Outro: KAROL G & Romeo Santos]

Bebé, regálame una noche

Que no termine nunca

Hoy e’ noche de sexo

¿Sí vienes?

Jaja, tú supiste

Mi Romeo, The King

Con La Bichota

O-O-Ovy On The Drums.