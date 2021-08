Kate è il nuovo film di cui è protagonista l’attrice Mary Elizabeth Winstead (Sky High – Scuola di superpoteri, The Spectacular Now, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), che andrà in onda prossimamente sulla piattaforma in streaming Netflix.

Il film, un action thriller adrenalinico che lascerà incollati gli spettatori allo schermo fino all’ultimo minuto, è diretto da Cedric Nicolas-Troyan (Snow White and the Huntsman, Maleficent, The Huntsman: Winter’s War) ed è stato scritto da Umair Aleem (Extraction, Danger Girl, Untitled Mile 22 Sequel).

Protagonista, per l’appunto, è Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Kate, una spietata criminale che come si può vedere dal trailer rilasciato oggi da Netflix, non ha nessuna intenzione di arrendersi anche se la sua vita è oramai agli sgoccioli, e si ritrova prossima alla morte dopo essere stata avvelenata.

Mary Elizabeth Winstead nel film Scott Pilgrim vs. the World.

La trama del film Kate

Il film, ha come protagonista – per l’appunto – una giovane donna che è un’assassina di professione, Kate. La vicenda si svolge in poche ore, e ha inizio quando la donna scopre di essere stata avvelenata. Lei, che era impegnata in una missione per eliminare il capo supremo della Yakuza, si rende conto che le rimane poco tempo da vivere.

Una killer di professione che rimane lei stessa vittima di un agguato, ma che non intende arrendersi e che è decisa a portare avanti la sua missione. Nel trailer, infatti, si vede ciò che accade subito dopo che Kate scopre di essere stata avvelenata probabilmente su commissione da parte di qualcuno che la vuole morta.

La donna decide di vendicarsi di chi l’ha avvelenata, e sapendo di avere poco tempo a disposizione tutto deve avvenite in fretta. Consapevole, quindi, di avere solo 24 ore di vita, Kate fa partire una caccia all’uomo per le strade di Tokyo e fa amicizia con la giovane figlia di un uomo, che era stato uno dei suoi obiettivi in passato, una delle sue precedenti vittime.

Il veleno che ha assunto suo malgrado non la ferma, anzi la fa entrare subito in azione e così ha inizio una corsa contro il tempo, che la vede correre per la città mentre stermina, uno dopo l’altro, tutti i suoi nemici.

Chi c’è nel cast di Kate oltre a Mary Elizabeth Winstead?

Nel cast di Kate ci sono anche gli attori Woody Harrelson (Austin Powers – La spia che ci provava, Battle in Seattle – Nessuno li può fermare, Zombieland – Doppio colpo), Michiel Huisman (Adaline – L’eterna giovinezza, Orphan Black, L’assistente di volo – The Flight Attendant), e Tadanobu Asano (San nen B-gumi Kinpachi-sensei, Minamata, Mortal Kombat).

La data di uscita di Kate

Il flm Kate verrà distribuito su Netflix il 10 settembre 2021.

E voi cosa pensate di questo nuovo progetto? Seguirete Kate? Scriveteci le vostre impressioni sul trailer nei commenti!