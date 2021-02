Kate Winslet, attrice britannica classe 1975, è pronta a tornare sul piccolo schermo dieci anni dopo dall’esordio di Mildred Pierce. Questa volta, sarà la protagonista di Mare of Easttown, una miniserie HBO e crime drama che andrà in onda su Sky e su Now Tv.

Molta l’attesa anche perché Kate Winslet non sarà solo la protagonista, ma anche la produttrice esecutiva. Vestirà i panni di Mare Sheehan, una detective di una piccola cittadina della Pennsylvania che deve lavorare su un caso di omicidio mentre la sua vita privata va a rotoli. Nel cast troviamo anche Guy Pearce nei panni di Richard Ryan (professore di scrittura creativa), Julianne Nicholson sarà Lori Ross (migliore amica di Mare), mentre Jean Smart sarà Helen (la mamma di Mare).

La regia di Mare of Easttown sarà affidata a Craig Zobel. La miniserie uscirà negli Stati Uniti il 18 aprile, mentre in Italia arriverà subito dopo. È stata girata tra Philadelphia ed alcuni paesi limitrofi con le riprese sospese a causa della pandemia e giunte a conclusione lo scorso settembre. L’obiettivo di Mare of Easttown è quello di mettere in luce le vite delle piccole comunità di provincia, ma anche i loro drammi.

