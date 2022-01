Un video futuristico che vede Katy Perry e Alesso ballare e viaggiare tra i robot, ecco When I’m Gone, la clip diretta da Hannah Lux Davis e presentata in anteprima mondiale durante l’intervallo del College Football Playoff National Championship a Indianapolis.

La canzone è stata scritta dagli stessi Alesso e Katy Perry, in collaborazione con Alida Garpestad Peck, Rami Yacoub, Space Primates’ Nathan Cunningham, Marc Sibley e Alma Goodman. Per quanto riguarda la produzione, invece, dietro c’è il lavoro dello stesso Alesso.

Così, dopo essere stata presentata in un live di Katy Perry del 29 dicembre, da oggi When I’m Gone è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e con il suo video ufficiale.

Analisi del video di When I’m Gone

Sin dal suo arrivo su YouTube, il video di When I’m Gone ha riscosso grande successo, arrivando in poche ore a numerosissime visualizzazioni.

L’aspettativa dei fan era alta, e non è stata delusa, dal momento che la bella Katy, classe 1984, sprigiona tutta la sua sensualità e la sua grinta, anche grazie al nuovo look che l’ha riportata ai capelli neri.

Sin dall’inizio del video capiamo di trovarci in un’ambientazione futuristica. Katy entra in una cabina per fare una telefonata, ma lì fuori, ad aspettarla c’è un cane robot, che la segue poi verso un freddo edificio.

Il resto del video ci mostra Katy Perry che balla alcune coreografie insieme a dei ballerini. L’ambientazione futurista è predominante, e non mancano altri robot.

Chissà se con When I’m Gone Katy riuscirà a raggiungere il successo avuto con brani come Roar, Firework eTeenage Dream…

Tu cosa ne pensi? Ti piace il video di When I’m Gone? Lascia un commento per dire la tua.