Durante la premiazione ai Golden Globe, avvenuta lo scorso Martedì, l’attore vietnamita naturalizzato statunitense Ke Huy Quan, salito sul palco per ricevere il premio ringrazia Steven Spielberg, suo primo regista ai tempi di Indiana Jones.

L’allora giovanissimo Ke Huy Quan, infatti aveva esordito ad Hollywood proprio nel ruolo iconico di Short Round nella pellicola “Indiana Jones e il tempio maledetto”, secondo film dell’omonimo franchise.

Nel ricevere il premio Golden Globe al miglior attore non protagonista per la sua interpretazione in “Everything Everywhere All at Once” del 2022, Ke Huy Quan è apparso molto commosso per il suo primo riconoscimento.

“Sono stato educato a non dimenticare mai da dove vengo e a ricordare sempre chi mi ha dato la mia prima opportunità. Sono così felice di vedere Steven Spielberg qui stasera. Steven, grazie!”

Ke Huy Quan ringrazia Spielberg ai Golden Globe: la seconda opportunità ha portato a un nuovo riconoscimento

Ricordando il suo esordio, l’attore ha confermato che si sentì estremamente fortunato ad essere stato scelto da parte di Spielberg e mai avrebbe immaginato di raggiungere, molti anni dopo, questo importante riconoscimento per la sua performance recitativa.

“Crescendo, ho iniziato a chiedermi se fosse quello, se fosse solo fortuna. Per così tanti anni ho avuto paura di non avere più niente da offrire, che qualunque cosa facessi, non avrei mai superato quello che avevo raggiunto da bambino. Per fortuna, più di 30 anni dopo, due ragazzi hanno pensato a me e mi hanno dato l’opportunità di riprovare”. Il riferimento è ai due registi di “Everything Everywhere All at Once” Dan Kwan e Daniel Scheinert.

Quan ha proseguito ringraziando l‘Hollywood Foreign Press Association e tutti coloro che hanno lavorato al film, concludendo il suo intervento con un messaggio speciale per la persona più importante della sua vita, la moglie Corinna Ke Quan.

Il Golden Globe è arrivato come riconoscimento al ruolo di Waymond Wang, marito della protagonista interpretata da Michelle Yeoh alle prese con gli eventi del multiverso in “Everything Everywhere All at Once”. Il film ha ricevuto un enorme successo di critica e pubblico, risultando il maggior incasso di sempre finora della casa di produzione A24.

Cosa ne pensi di Ke Huy Quan che ringrazia Spielberg ai Golden Globe? Dì la tua!