Contenuta nell’album “Mr. Morale and The Big Steppers“, in uscita nel corso del 2022, “Die hard” è la nuovissima canzone del rapper, cantautore e produttore discografico californiano Kendrick Lamar, noto in particolare per l’album “Down“, eletto Disco Oro nel 2017 e con il quale l’artista ha vinto il premio Pulitzer l’anno successivo. Il che ha rappresentato un record: primo caso in 102 anni in cui il premio Pulitzer è stato assegnato ad un rapper per la musica.

Lamar è stato anche l’autore della colonna sonora del film Marvel “Black Panther“.

Significato della canzone

“Die hard” è un brano estremamente intenso e sentito, che esprime la necessità di resistere al dolore e alle sofferenze che la vita inevitabilmente porta con sè. Indipendentemente da quanto siano ardue le sfide che si incontrano sul proprio cammino esistenziale, e per quanto magari esse vengano in un primo momento perdute, bisogna sempre e comunque rialzarsi e riprovare a fronteggiarle: è questo il messaggio principale che la canzone di Lamar trasmette.

Traduzione del testo

[Introduzione: Kendrick Lamar e Kadhja Bonet]

Allontano il dolore, faccio scivolare via il dolore

Allontano il dolore, faccio scivolare via il dolore

Ti ho rialzato quando sei caduto e ti sei tagliato il ginocchio

Ti ho detto di non piangere e ti ho tenuto accanto a me

[Ritornello: Blxst]

Spero non sia troppo tardi per mettere a posto i miei demoni

So di averti fatto aspettare, ma quanto puoi sopportare?

Spero che tu veda il Dio in me, spero che tu possa vederlo

E se è su, stai giù per me, sì



[Post-ritornello: Amanda Reifer]

Sbuffo luccicante, luccicante, di cocco

Serafina, fiamma in noi

Dove sarei senza il tuo amore

Riposa le tue ali e fidati, ti sento

Profondamere (sento), profondamente (sento), profondamente (sento)

[Verso 1: Kendrick Lamar]

Mi ami? (Ok) Ti fidi di me? (Bene)

Posso fidarmi di te? (Ok) Non giudicarmi (Ok)

Sono duro a morire, diventa brutto (Ok)

Troppo appassionato, diventa brutto (Ok)

Mmm, ah-ah

Mi chiedo dove abbia perso la mia strada

Mmm, ah-ah

Ho aspettato la tua chiamata tutto il giorno

Dimmi che sei nel mio angolo in questo momento

Quando non sono all’altezza, mi appoggio a te per gridare

Abbiamo tutti abbastanza materiale per mentire

La mia verità è troppo complicata per nasconderla adesso

Posso aprire? È sicuro o no?

Ho un po’ paura, ti avvicini o no?

Abbi fede un po’, potrei prendermi il mio tempo

Non c’è niente da salvare questa volta

[Ritornello: Blxst]

Spero non sia troppo tardi per mettere a posto i miei demoni

So di averti fatto aspettare, ma quanto puoi sopportare?

Spero che tu veda il Dio in me, spero che tu possa vedere

E se è su, stai giù per me, sì



[Post-ritornello: Amanda Reifer]

Sbuffo luccicante, luccicante, di cocco

Serafina, fiamma in noi

Dove sarei senza il tuo amore

Riposa le tue ali e fidati, ti sento

Profondamente (sento), profondamente (sento), profondamente (sento)

[Verso 2: Kendrick Lamar]

Ho dei rimpianti (io-io-io, sì)

Ma il mio passato non mi impedirà di dare il meglio di me (io-io-io, sì)

Errori sottili sembravano la vita o la morte (I-I-I, sì)

Voglio vedere la famiglia più forte

Voglio vedere i soldi più a lungo

Sai che morirei per te (morirei per te)

Mi emoziono per la vita

Le persone perdute mi tengono sveglio la notte

Il mondo mi sta ricordando che è un pericolo

Rischio ancora tutto per uno sconosciuto

Se ti dicessi chi sono, lo useresti contro di me?

Giusto o sbagliato, nessuna pietra, mandami solo amore

[Ritornello: Blxst]

Spero non sia troppo tardi per mettere a posto i miei demoni

So di averti fatto aspettare, ma quanto puoi sopportare?

Spero che tu veda il Dio in me, spero che tu possa vedere

E se è su, stai giù per me, sì

[Outro: Blxst]

Tesoro, mi fai pregare per Londra

Sì, perché se voglio tutto questo senza di te

Immagino sia tutto inutile.

