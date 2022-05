Il successo di Kendrick Lamar sembra essere ormai inarrestabile: solo pochi giorni fa, venerdì 13 maggio, il rapper americano ha pubblicato il suo nuovo album dal titolo “Mr Morale & The Big Steppers“, il quale in pochissimo tempo è già divenuto uno dei più ascoltati ed apprezzati a livello mondiale.

Da esso, Lamar ha rilasciato sempre venerdì 13 maggio un nuovo brano, “N95“, di genere hip hop-rap e il cui video musicale, diretto da Lamar stesso insieme a Dave Free, ha già superato le 600.000 visualizzazioni.

Significato della canzone

“N95” è un brano di intensa denuncia sociale, rivolta verso le menzogne e le verità taciute che abbondano nell’era odierna e che inevitabilmente ammantano la quotidianità di tutti noi, anche se talvolta non ce ne accorgiamo, soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19. La canzone critica però anche aspramente la frivolezza estrema della società attuale, basata più sull’apparenza che sulla sostanza, in cui molti arriverebbero a vendere i propri cari per “salvare la faccia” ed evitare le critiche, le quali sembrano essere il male assoluto.

Traduzione del testo

[Intro: Kendrick Lamar]

Ciao nuovo mondo, a tutti i ragazzi e le ragazze

Ho alcune storie vere da raccontare

Siete tornati fuori, ma vi hanno ancora mentito

Woah-oh-oh-oh (Yeah)

[Verso 1: Kendrick Lamar]

Togliete il foo-foo, togliete il clout chase, togliete il Wi-Fi

Togliete il telefono con i soldi, togliete il prestito dell’auto, togliete il flex e le bugie bianche

Togliete i gioielli strani, farò dieci passi e poi toglierò i primi cinque

Togliete quei flussi inventati e quei meme da microonde, fuori c’è un mondo vero (Togliete quella merda)

Toglietevi di dosso i vostri idoli, toglietevi di dosso le passerelle, io me ne vado al Cairo (Togliete quella merda)

Decollo per Saint-Tropez, soggiorno di cinque giorni, prendo un quarto di milione, diavolo, se lo so (Togliete quella merda)

Togliete la falsa bandiera, togliete la percezione, togliete il poliziotto con la benda sull’occhio (Togliete quella merda)

Togliete l’infedele, togliete l’insicuro, togliete le decisioni che mi mancano (Toglietelo)

Togliete il falso profondo, togliete il falso sveglio, togliete il “sono al verde”, mi interessa (Toglietelo)

Togliete il gossip, togliete la nuova logica che se sono ricco, sono raro (Toglietelo)

Togliete la Chanel, togliete la Dolce, togliete la Birkin

(Toglietelo)

Togliete tutte le stronzate degli stilisti e cosa avete?

[Ritornello: Kendrick Lamar]

Puttana, huh, huh, ugh

Sei dannatamente brutta (sei fuori dalla tasca)

Huh, due bancomat (Hah, hah, hah, hah)

Stai facendo un passo falso o cosa?

Di chi pensi che parlino?

Parlano di noi

Chi pensi che copino? (Brrt, brrt, brrt, brrt)

Copiano noi

[Verso 2: Kendrick Lamar]

Il mondo è in preda al panico, le donne sono bloccate, gli uomini in fuga

I profeti abbandonati, la legge che se ne approfitta, il mercato in crisi, l’industria che vuole

Che i negri e le puttane dormano in una scatola mentre si fanno beffe di noi

Questo non è il Monopolio, guardiamo l’amore, questa non è la monogamia, vi fate fottere tutti quanti

Saltando su, cosa diavolo è questo? Devo rilassarmi quando mi sento

Tutti i miei discendenti, vengono nel mio sonno e dicono che sono troppo reale

Ho smesso di essere sensibile, di prenderla sul personale, di fare i conti con il bianco e il nero, con il torto e con la ragione.

Speravi in un cambiamento, conosco i sentimenti che sono venuti con le grida di sepoltura

[Ritornello: Kendrick Lamar]

Puttana, huh, huh, ugh

Sei dannatamente brutta

Huh, due bancomat (Hah, hah, hah, hah)

Stai facendo un passo falso o cosa?

Di chi pensi che parlino?

Parlano di noi

Chi pensi che copino? (Brrt, brrt, brrt, brrt)

Copiano noi

[Ponte: Kendrick Lamar]

Servire uno sguardo, ballare in un’aridità

Ciao al grande passo, senza mai perdere il conto

Ventin’ in the safe house

Ventin’ in the sa-

[Verso 3: Kendrick Lamar & Baby Keem]

Posso sfogare tutta la mia verità? Non ho niente da perdere

Ho problemi e piscine, posso nuotare sulla mia fede

Le telecamere si muovono ogni volta che mi muovo, la famiglia fa il tifo per qualunque cosa io faccia

L’omicidio è in corso, il presidente agisce, il governo tassa i miei fondi in banca

Gli amici che attirano i federali quando mi faccio avanti, guardate la mia reazione, le mie pupille sui pattini

Pensiamoci un attimo (Andiamo)

Dimmi cosa faresti per l’apparenza (Andiamo)

Venderesti la tua anima a credito? (Andiamo)

Venderesti il tuo fratello per fare leva? (Andiamo)

Dove sono gli ipocriti?

Quale comunità si sente l’unica rilevante? (Andiamo)

Dove sono gli ipocriti?

Quale comunità si sente l’unica rilevante? (Andiamo)

[Outro: Kendrick Lamar]

Huh, huh, ugh

Sei fuori di tasca, sì, sei fuori di tasca

Intrattieni i mediocri, devi smetterla

Intrattieni i vecchi amici quando sono tossici

Come è la tua vita? Cazzate e pettegolezzi

Che cazzo è la cultura della cancellazione?

Dite quello che voglio su voi negri, sono come Oprah

Vi tratto come se fossi Jigga, guardate, sono il padrone di tutto.

Oh, sei preoccupata di una critica? Non è un protocollo.