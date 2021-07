Khalid ha annunciato il suo terzo album Everything Is Changing con un video futuristico per il singolo “New Normal“. Il cantautore ha presentato per la prima volta la canzone con un’esibizione dal vivo al lancio di Unity 22 Spaceflight di Virgin Galactic all’inizio di questo mese.

Cosa dice Khalid in New Normal?

Nella canzone, Khalid riflette sulla crescita e sul progresso personale. “Hai trovato la tua strada ma non è mai abbastanza”, canta nel ritornello.

Nel video, Khalid entra in un complesso di appartamenti e vede un esercito di droni che consegnano pacchi. Dopo essere entrato nel suo appartamento, si prende cura delle centinaia di piante che lo circondano.

In una dichiarazione, Khalid ha sottolineato di essere stato:

“ispirato da come si sentiva durante la pandemia e dal bilancio emotivo che la quarantena ha avuto su di lui e sui suoi amici”.

L’album Everything Is Changing

Ha continuato, aggiungendo che il suo nuovo album Everything Is Changing “fa davvero un ulteriore passo avanti rispetto ai suoi lavori precedenti dato che tutte le canzoni sono incentrate sul tentativo di trovare uno scopo in un mondo in cui tutto è connesso digitalmente ma emotivamente disconnesso. Mentre usciamo tutti dalla quarantena e ci avventuriamo di più nel mondo e cerchiamo di riconnetterci con persone che non vediamo da più di un anno, i messaggi esplorati all’interno dell’album ci apriranno a conversazioni in grado di farci accedere ai nostri sentimenti in un modo tutto nuovo.”

La data di uscita di Everything Is Changing

Everything Is Changing uscirà questo autunno. L’album precedente, Free Spirit, fu pubblicato nel 2019. Negli ultimi due anni, Khalid ha fatto numerose apparizioni come ospite in canzoni di successo.