Kiefer Sutherland ha deciso di tornare alle sue radici, dopo una pausa nel mondo musicale, entrando a far parte del cast di una nuova serie TV – ancora senza un titolo – di cui Paramount+ ha già ordinato otto episodi.

Ottime notizie, quindi, per chi sentiva la mancanza dell’attore statunitense che, per un breve periodo, ha deciso di abbandonare momentanemante la telecamera e scegliere i palchi musicali.

Si sa ancora molto poco sul nuovo show del quale Kiefer Sutherland sarà protagonista, al momento però è stato reso noto che si tratta di una serie di spionaggio. La trama del nuovo lavoro dell’attore, infatti, lo vede nei panni dell’agente di spionaggio privato James Weir coinvolto nel bel mezzo di una battaglia per la conservazione della democrazia in un mondo in contrasto con la disinformazione, la manipolazione comportamentale, lo stato di sorveglianza e gli interessi che controllano questi poteri straordinari.

Kiefer Sutherland di nuovo agente speciale

I fan dell’attore non possono certamente dimenticare i sui trascorsi sul piccolo schermo! Kiefer Sutherland, infatti, è noto a tutti per il suo personaggio più noto, Jack Bauer, protagonista della serie televisiva 24. All’interno della storyline della serie durata ben 9 anni, Jack è un membro chiave del Counter Terrorist Unit (CTU), ed è spesso riconosciuto come il miglior agente che il CTU possieda.

Il lavoro di Jack è quello di prevenire attacchi ai danni degli Stati Uniti d’America, salvando sia vite civili che figure governative. In più di un’occasione Bauer lo fa anche a scapito delle proprie situazioni personali, in quanto spesso i suoi nemici prendono come bersaglio le persone a lui più vicine, quelle che lui ama.

Un ritorno, quasi, alle origini, quindi, per l’attore, che si misurerà ancora una volta con un personaggio tutt’altro che tranquillo, dopo essere stato Thomas Kirkman, Presidente degli Stati Uniti d’America, nella serie Designated Survivor. John Requa e Glenn Ficarra (This Is Us, Bad Santa, Bad News Bears e I Love You Phillip Morris) saranno i produttori esecutivi della nuova serie, Kiefer Sutherland sarà produttore esecutivo oltre che protagonista, insieme a Charlie Gogolak e Suzan Bymel.

L’attore, entusiasta del nuovo progetto e del suo rientro in televisione, ha deciso di commentare così il suo nuovo impegno professionale, elogiando i suoi prossimi compagni di avventura:

“Sono un ammiratore del lavoro di John Requa e Glenn Ficarra, e sono entusiasta di lavorare a questo nuovo progetto con loro e Paramount+. Il ricongiungimento con David Nevins lo rende ancora più speciale. Non vedo l’ora di vedervi tutti con questo spettacolo nel 2022”.

All’attore hanno fatto subito eco Requa e Ficarra, anche loro entusiasti di questa nuova collaborazione: