Kim Kardashian è una modella ed imprenditrice statunitense classe 1980 ed è stata eletta tra le donne più ricche al mondo. Arrivata alla ribalta grazie al reality Al passo con i Kardashian, in onda dal 2007 al 2021, dove possiamo vederla nella vita di tutti i giorni insieme alla sua famiglia.

La Kardashian continua ad essere protagonista di una carriera in ascesa ed ora la bella Kim si prepara ad una nuova avventura. Infatti, presterà la sua voce a Dolores, una barboncina bianca chic e viziata, tra i protagonisti di Paw Patrol – The Movie, film d’animazione. I suoi fan affermano che non poteva esserci scelta migliore visto che anche lei è chic e spesso viene etichettata come viziata. Si tratta di un passo molto importante perché le permette di avvicinarsi al mondo dei bambini.

Kim Kardashian beauty show Glam Masters

Paw Patrol, infatti, in origine è un cartone canadese trasmesso da Cartoonito, Netflix e Nickelodeon. Nato nel 2013, ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo tanto che in Italia è una trasmissione da record per i bambini. 8 stagioni, doppiata in 30 lingue ed in onda in oltre 170 paesi. Il cartone era già stato trasformato in un film nel 2019 dal titolo Paw Patrol Mighty Pups – Il film dei Super Cuccioli, mentre ora è la volta di Paw Patrol – The Movie che uscirà ad agosto. I protagonisti saranno sempre i diversi cuccioli di cane pronti ad intervenire in missioni di soccorso o per risolvere dei problemi. Kim Kardashian è entusiasta di prendere parte a questo progetto ed è già al lavoro. Non ci resta altro che aspettare l’estate convinti che Paw Patrol – The Movie sarà guardato da molti adulti proprio grazie all’arrivo di Kim.

Ed a te piace Kim Kardashian? Seguirai il film Paw Patrol – The Movie? Ti aspettiamo nei commenti!