“Kinnikuman” è una serie manga realizzata dal duo Yudetamago a partire dal 1979, e successivamente adattata ad anime dal 1983.

Protagonista della storia è Kinnikuman, un ragazzetto privo di alcun talento che un giorno apprende di essere in realtà il principe del pianeta Kinniku, e che pertanto è destinato a diventare un grandissimo eroe… pur essendo finito sul pianeta Terra in seguito ad un errore.

Per farsi valere e poter dunque essere ritenuto degno di salire al trono che gli spetta per nascita, Kinnikuman dovrà mostrare la propria forza combattendo contro temibili esseri in una serie di incontri di wrestling.

Quella di “Kinnikuman” è un’opera che ha acquisito ben presto notevole successo sia in patria giapponese che nel resto del mondo, compresa l’Italia.

I tanti fan delle avventure di questo strampalato protagonista hanno dunque in questo senso di che rallegrarsi, in quanto poco tempo fa è stata annunciata una nuova serie anime a lui dedicata.

Non si tratta però di un sequel della storia originale (che del resto già c’è e si chiama “Ultimate Muscle“), bensì di un revival per celebrare il quarantesimo anniversario della prima messa in onda del celeberrimo anime; la notizia in merito è pervenuta da Shueisha e dalla Toei Animation, di pari passo con la pubblicazione di un poster dedicato proprio a Kinnikuman, che potrete vedere qui di seguito.

Non si hanno però al momento ulteriori informazioni su quando la nuova serie andrà in onda, ma saremo comunque pronti a fornirvi tutte le news non appena verranno rivelate.

Siete contenti di questo annuncio? Conoscevate già “Kinnikuman” o è un titolo del tutto nuovo per voi? Ditecelo nei commenti!