Il trono di spade è, senza ombra di dubbio, una delle serie tv più amate dal pubblico poiché è stata, fin da subito, in grado di appassionare i telespettatori, tenerli incollati allo schermo ed attirare la loro curiosità. Per questo motivo, aveva attirato l’attenzione ed aveva fatto discutere l’addio di uno dei protagonisti principali, ovvero di Kit Harington che, improvvisamente, aveva deciso di prendersi una pausa dalle registrazioni.

L’attore inglese, classe 1986, ha sofferto di una forte pressione durante le riprese de Il trono di spade, soprattutto durante l’ultima stagione quando la tensione era facilmente palpabile. Kit Harington ha preferito dare la priorità alla sua salute ed abbandonare il set della serie tv che lo ha reso famoso a livello mondiale nel 2019. Dopo aver trascorso un pò di tempo in un apposito centro, è tornato sul set a distanza di un anno, ma non per Il trono di spade, bensì per Modern Love, una serie antologica che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 13 agosto. Intervistato dal Jess Cagle Show, è tornato a parlare del suo addio alla famosa serie tv:

“Ho vissuto alcuni problemi di salute mentale alla fine de Il Trono di Spade. Penso che avesse a che fare direttamente con la natura dello spettacolo e con quello che, ormai, facevo da anni”.

Kit Harington è Jon Snow ne Il trono di spade

Kit Harington ora è tornato ad essere sereno anche grazie al nuovo lavoro che affronta temi attuali come la ricerca di una donna incontrata sul treno poco prima della pandemia e del lockdown:

“Ecco che proprio quando volevo tornare al lavoro è arrivato il Covid. Fare l’episodio di Modern Love è stato strano: non dovevo più vivere costantemente sotto pressione. Mi sono detto: perché non fare qualcosa di divertente e leggero? Quindi eccomi qui”.

E tu segui Il trono di spade? Ti è dispiaciuto dell’addio di Kit Harington alla serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!