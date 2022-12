L’artista nigeriano Oxlade torna con un nuovo brano e unisce le forze insieme a Camila Cabello per il remix di “KU LO SA” che esce oggi 9 Dicembre 2022.

Il brano, nella sua versione originale ha accumulato oltre 200 milioni di stream dalla sua uscita di Giugno e fa parte delle top 100 delle hit mondiali ed ora avrà un’ulteriore spinta visto che nel remix ci sarà anche la cantautrice cubana da milioni di fan in tutto il mondo.

Il brano è contenuto nell’album KU LO SA – A COLORS SHOW.

Il duetto tra i due cantautori è stato annunciato solo mercoledì 7 Dicembre, quando Cabello ha promesso di visitare Lagos per incontrare Oxlade e lavorare su ulteriori progetti di natura simile a questo.

Il significato di KU LO SA di Oxlade

Il testo di KU LO SA racconta di un ragazzo che dichiara i suoi sentimenti ad una ragazza di cui è innamorato. Il giovane è talmente preso dai suoi sentimenti che è disposto ad affrontare qualsiasi cosa buona o cattiva che sia, compreso il padre della ragazza, per il suo amore.

La canzone, è stata molto apprezzata per l’uso che Oxlade fa dei falsetti, delle esecuzioni vocali e dei riff, ed è cantata in un mix di inglese, pidgin nigeriano/inglese rotto e yoruba.

Traduzione di KU LO SA di Oxlade

Sì, sì, sì, sì, sì, oh oh, ku lo…

Tante sono le ragioni per le quali voglio stare con te amore mio (amore)

Na te voglio andare in pensione con il mio amore oh

Vedi tutte le cose li ku ku che fai mi rendono nono (nono, oh no!)

Questa distanza si sta impossessando di me per certo

Bambino vieni

Ku lo sa

Omo voglio fare noi dey… (ku lo sa)

Ah!

Ragazza voglio che tu… (ku lo sa)

Vai lo lo

Voglio farti… (accostare)

Oh, no

Ku lo sa oh

Omo voglio fare che noi… (ku lo sa)

Vai lo lo

Ragazza voglio farti… (ku lo sa)

Oh, no, no

Voglio farti… (accosta)

Accosta, dai, accosta

Ku lo sa oh

Shebi na questo tipo di cose fanno sì che l’uomo veda yawa (vedere yawa)

E io capisco che a tuo padre non piaccio rara (me rara)

Voglio che tu sappia che io sono per te guarra (garanzia oh)

E se na il prezzo è che io per come vedere yawa (vedere yawa)

Non ti scambierò mai per niente

(Questo amore che mi fa stentare)

Questo amore mi sta facendo [?]

(Senza di te non posso fare nulla)

Senza di te, senza di te

Omoge dimmi cosa c’è su gaan, su gaan

(Non ti ho mai scambiato per niente)

Non ti ho mai scambiato per niente

(Questo amore mi fa stentare)

Questo amore che mi fa fare acrobazie, no no (senza di te non posso fare niente)

Omoge dimmi cosa c’è gaan

Ku lo sa oh

Omo voglio fare che noi dey dey… (ku lo sa)

Omo, ragazza voglio farti… (ku lo sa)

Tesoro, voglio farti… (accosta)

Oh, baby, oh no, no

Ku lo sa

Omo voglio fare in modo che noi… (ku lo sa)

Omo voglio fare in modo che… (ku lo sa)

J’eka jo s’ere, make we play… (ku lo sa)

Eh, eh

Sì, sì, ku lo sa

Oh no, baby, oh no

Mi fai andare in tilt la mente

Fai andare in tilt un ragazzo più giovane

Fai andare in tilt un ragazzo giovane (ku lo sa)

Baby, oh no (vedi, non ti ho mai scambiato per niente)

Bambino, oh no (ku lo sa)

You make a young boy go loco (this love making me dey stunting, ku lo sa)

You make a young boy go loco (without you I no fit do nothing no, ku lo sa)

Eh le le, le le (ku lo sa)

Vedi, non ti ho mai scambiato per niente (ku lo sa)

Questo amore che mi rende stordito oh (ku lo sa)

Senza di te non posso fare niente (ku lo sa)

Omoge dimmi che cosa c’è gaan

Ku lo sa oh

