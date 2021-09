Kylie Jenner, imprenditrice di Los Angeles classe 1997, è diventata famosa a livello internazionale soprattutto dopo aver preso parte al reality show Al passo con i Kardashian in compagnia della sua famiglia, quella dei Kardashian-Jenner. Kylie è la sorellastra minore delle più famose Kim Kardashian e Kourtney Kardashian, ma anche lei è sulla buona strada per farsi conoscere sempre di più ed ha da poco raggiunto un traguardo molto importante.

Kylie Jenner, infatti, è diventata la donna più seguita al mondo sui social network ed, in particolare, su Instagram dove è seguita da ben 267 milioni di follower. La giovane imprenditrice, proprietaria della Kylie Cosmetics, ha rubato il primato femminile ad Ariana Grande. La cantante, infatti, rimane ferma a quota 265 milioni di follower, mentre Kylie Jenner si posizione alle spalle di Cristiano Ronaldo e di The Rock conquistando il terzo gradino del podio, la medaglia di bronzo. Il motivo di questo balzo in avanti? L’annuncio social della sua seconda gravidanza.

L’imprenditrice Kylie Jenner

Kylie Jenner è incinta: l’annuncio social

Nell’ultimo periodo si parlava di una possibile crisi tra Kylie Jenner e Travis Scott, ma così non è, anzi i due sono al settimo cielo poiché aspettano il loro secondo figlio, dopo la piccola Stormi nata il 1 febbraio 2018. Ed è stato proprio il video con il riassunto delle prime settimane della gravidanza ad aver attirare l’attenzione del pubblico e ad aver portato più followers sul profilo della ragazza. D’altronde, assistiamo a momenti unici nella vita di ogni famiglia con anche l’annuncio alla futura nonna Kris Jenner che si emoziona. D’altronde il papà di Kylie, solo qualche giorno fa, aveva affermato di avere 18 nipotini ed il diciannovesimo in arrivo. Molta la curiosità per capire chi fosse la figlia incinta ed ora, finalmente, è stato reso noto.

E tu segui Kylie Jenner su Instagram? Oppure preferisci la cantante Ariana Grande? Ti aspettiamo nei commenti!