In questa settimana non sono usciti grandissimi lavori su Netflix. Quello che ha avuto più successo – in termini di visioni – è indubbiamente “l’amante di Lady Chattarley“.

Sposando Sir Clifford Chatterley, Connie (Lady Chattarley) sembra essersi assicurata una vita piena di ricchezza e privilegi. Eppure, questa unione idealistica, diventa gradualmente un’incarcerazione quando Clifford torna dalla prima guerra mondiale con ferite che lo hanno reso incapace di camminare e procreare. Quando Connie incontra e si innamora di Oliver Mellors, il guardacaccia nella tenuta della famiglia Chatterley, i loro appuntamenti segreti risvegliano i suoi ormoni, ormai messi da parte per via della riluttanza di Sir Clifford di offrirgli piacere. Ma mentre la loro relazione diventa oggetto di pettegolezzi locali, Connie deve affrontare una decisione che le cambierà la vita: seguire il suo cuore o tornare da suo marito e sopportare ciò che la società edoardiana si aspetta da lei.

Il nuovo film di Laure de Clemont-Tonnerre “l’amante di Lady Chattarley” è il quarto adattamento cinematografico basato sull’iconico romanzo omonimo di DH Lawrence; un libro che racconta una storia legittimamente avvincente con personaggi memorabili, dialoghi commoventi ed emozioni sincere.

Allora perché nel mondo è così difficile adattare questo libro in qualcosa di veramente eccezionale sullo schermo? Speravo sinceramente che questo nuovo adattamento avrebbe finalmente reso onore al romanzo. Questa avrebbe dovuto essere la fine di questa storia ma purtroppo non è stato così. Sebbene L’amante di Lady Chatterley non sia un brutto film, non è nemmeno entusiasmante.

La sceneggiatura di David Magee è probabilmente il problema principale di questo film. Sembra incredibilmente confusa e super disordinata mentre salta tra così tante scene e personaggi diversi così rapidamente da diventare stridente e vertiginosa. Inoltre, purtroppo, trova il modo di rendere questi personaggi meno interessanti rispetto a quelli presentati nel materiale originale.

Emma Corrin è un’attrice fantastica ma, per qualche motivo, qui sembra poco interessata a fornire una grande interpretazione. Sembra abbastanza trattenuta. Forse è stata la direzione di Clermont-Tonnerre a causare alcuni problemi che hanno frenato l’attrice? Può darsi.

Ovviamente ci sono molte scene interessanti in “l’amante di Lady Chattarley”, per fortuna. Questi momenti sfortunatamente non durano troppo a lungo.

Parlando della fotografia, ho trovato strano il fatto che quasi ogni singola ripresa di questo film sembra avere una sorta di strana sfumatura grigia, anche nelle scene all’aperto. Forse è stato fatto apposta come metafora della vita di Lady Chatterley, che in tal caso è un’idea divertente, ma sicuramente non è stata tradotta bene nella realtà.

Nel complesso il film è interessante anche per via del romanzo originale ma la sceneggiatura andava rivista molte, molte volte prima di essere approvata. I personaggi sono scritti in modo sottile e la storia è così incredibilmente confusa e disordinata al punto da provocare mal di testa.

E tu hai visto L’amante di Lady Chatterley? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti. Se non l’hai visto, spiegami cosa più ti attira di questo film.