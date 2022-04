Dopo l’esordio discografico avvenuto nel 2021 con l’album Voce, certificato con il doppio disco di platino e una serie di collaborazioni con alcuni dei migliori cantanti della scena musicale italiana, Madame, ha pubblicato oggi, il suo nuovo singolo, “L’eccezione” .

La canzone farà parte della colonna sonora di “Bang Bang Baby”, una serie originale prodotta da Amazon di genere crime ma con al suo interno elementi comici. Un teen drama ambientato nel mondo della mafia calabrese sullo sfondo di una Milano tipica degli anni ’80.

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori nel mondo a partire dal 28 Aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 Maggio.

“L’eccezione” è stata scritta dalla stessa Francesca Calearo, in arte Madame, con le musiche del compositore Luca Faraone, che ha prodotto il brano insieme a DRD.

Il significato della canzone “L’eccezione” di Madame

Nel brano, Madame racconta la storia di una ragazza che non ha avuto un’infanzia comune. È stata bambina per poco tempo ed è diventata adulta troppo presto.

Ma ora le paure sono state messe da parte e lei è pronta a vivere in un mondo dal quale non si sente più in trappola o che la rende vulnerabile. La protagonista riesce a trovare una sorta di pace, prima con se stessa e poi con gli altri, mettendo ordine nel suo passato.

Il testo e il video della canzone sono strettamente legati alla trama di “Bang Bang Baby” e come ha annunciato sul profilo Instagram la stessa Madame, è nato in una notte dopo una lunga ricerca delle parole.

Il trailer di Bang Bang Baby

Testo di “L’eccezione” di Madame

Padre mio, non ti ucciderò

Fino a dove posso spingermi per amore

Padre mio, oggi hai il vestito buono

Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi

Non ho più paura del buio di questa città

Non ho più paura, non ho più paura

Non ho più paura perché

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò

Resta qui, non mi sparirai

Guarda come, quante volte mi hai ferita già

Anche io oggi ho il vestito buono

Guarda come ho riempito il mio vuoto

Non hai più paura del buio di questa città

Non hai più paura, non hai più paura

Non hai più paura perché

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io come una serpe cambio pelle

Scivolando fuori da me

Sono stata l’eccezione delle regole del mondo

Disperato, amore mio, non andartene più

Sono stata anch’io bambina, ma solo qualche secondo

Disperato, amore nuovo, quanto male mi farai

Sono ancora ad aspettare tra giocattoli e pistole

E mille mila volti, non mi riconosco più

Sono ancora ad ascoltare tra i rumori e le parole

Io non fuggirò

