L’esorcista – Il credente, conosciuto con il titolo originale “The Exorcist: Believer”, è un film statunitense del 2023, diretto da David Gordon Green. Con una durata di 121 minuti, il film appartiene al genere horror. Il rapporto dell’immagine è 1,85:1.

Il film è il sesto della saga, rappresentando il sequel diretto de “L’esorcista” (1973). Questa è la prima volta che l’attrice Ellen Burstyn riprende il suo ruolo di Chris MacNeil dal primo capitolo della serie.

La trama si svolge in Haiti, dove il fotografo Victor Fielding e sua moglie incinta Sorenne sono in luna di miele. Tuttavia, la loro felicità viene interrotta da un violento terremoto che ferisce gravemente Sorenne. Victor è costretto a fare una scelta devastante tra salvare sua moglie o la loro bambina non ancora nata.

Tredici anni più tardi, Victor, che ora ha perso la fede in Dio dopo la morte di Sorenne, sta allevando da solo la loro figlia Angela. Un giorno, dopo la scuola, Angela e la sua amica Katherine decidono di avventurarsi nel bosco per tentare un rituale per contattare la madre defunta di Angela. Questa decisione porta a una serie di eventi inquietanti. Dopo la loro scomparsa, Victor si mette in cerca delle ragazze, ritrovandole tre giorni dopo in una stalla. Sebbene siano traumatizzate, sembrano relativamente normali, tranne per alcune ustioni ai piedi. Tuttavia, in seguito, iniziano a manifestare comportamenti anormali che conducono Victor e gli altri a credere che le ragazze abbiano portato con sé un demone dall’Inferno.

Il cast del film include Leslie Odom Jr. nel ruolo di Victor Fielding, Lidya Jewett come Angela Fielding, Ann Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butz, Olivia Marcum, Ellen Burstyn, Okwui Okopokwasili, Raphael Sbarge, E.J. Bonilla, Danny McCarthy e Tracey Graves. La fotografia è stata curata da Michael Simmonds, il montaggio da Timothy Alverson, la scenografia da Brandon Tonner-Connolly e i costumi da Lizz Wolf.

La produzione di “L’esorcista – Il credente” è stata gestita da Blumhouse Productions e Morgan Creek Entertainment, con Jason Blum, David Robinson, e James G. Robinson come produttori. David Gordon Green, Danny McBride, Stephanie Allain, Ryan Turek, e Atilla Salih Yücer hanno agito come produttori esecutivi. La distribuzione in Italia è stata affidata a Universal Pictures.

Le riprese del film sono iniziate nel novembre 2022 in Georgia, tra Atlanta e Savannah, e si sono concluse nel marzo 2023. Il primo trailer è stato rilasciato il 25 luglio 2023. Inizialmente, la data di uscita era fissata per il 13 ottobre 2023, ma è stata poi anticipata al 6 ottobre 2023, con l’uscita italiana il giorno precedente.

Negli Stati Uniti, il film è stato vietato ai minori di 17 anni per la presenza di “contenuti violenti, immagini disturbanti, linguaggio scurrile e riferimenti sessuali”.

Prima ancora dell’inizio della produzione di “L’esorcista – Il credente”, sono stati annunciati due sequel. Il primo, intitolato “The Exorcist: Deceiver”, è previsto per essere distribuito a partire dal 18 aprile 2025.