L’estate in cui imparammo a volare è una serie tv statunitense creata da Maggie Freidman che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. All’attivo ha due stagioni per un totale di 19 episodi dove vengono raccontate le vicende sentimentali e lavorative di Tully Hart (l’attrice Katherine Heigl) e di Kate Mularkey (l’attrice Sarah Chalke).

Le due sono migliori amiche fin dai tempi dell’adolescenza e seguiremo le loro vite su tre diverse linee temporali dove, nonostante i numerosi ostacoli, la loro amicizia riuscirà a resistere ed a superare i momenti più difficili. Basata sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah, ha avuto un grande successo rimanendo per varie settimane nella top 10 di Netflix. Purtroppo, però, ci stiamo avvicinando sempre di più al momento dei saluti. L’estate in cui imparammo a volare, infatti, si fermerà dopo due stagioni ed il prossimo mese sono attesi con ansia gli ultimi sette episodi. La data è quella del 27 aprile, quindi ancora un mesetto di attesa, ma nel frattempo è stato reso noto il trailer ufficiale di questa seconda parte dell’ultima stagione che ci fa capire cosa ci dobbiamo aspettare.

Le due attrici dell’estate in cui tornammo a volare

L’analisi del trailer de L’estate in cui imparammo a volare

Il trailer dell’ultima parte de L’estate in cui imparammo a volare ci mostra come Tully e Kate si siano allontanate come mai prima d’ora nella loro vita. Ma cosa può aver portato alla fine di un’amicizia che durava da più di trent’anni? Per il momento non ci è dato saperlo, ma vediamo Tully mentre afferma che tutto è cambiato da quando ha perso la sua migliore amica e specifica che non è morta, ma semplicemente non si parlano più ed è convinta che Kate stia benissimo. Ed invece non è così, Kate appare sempre più stanca e spossata. Poi arriva il flashback della loro adolescenza quando da ragazze si sono promesse che sarebbero state insieme ed amiche per sempre condividendo tutto: i loro successi della vita professionale, ma anche della vita privata. Dopo trent’anni è stato necessario prendersi una pausa. Tuttavia Kate, durante la sua malattia, si rende conto che non può affrontarla da sola e che ha bisogno della sua migliore amica al suo fianco. Così le fa una telefonata, ma le risponde la segreteria telefonica a cui lascia un messaggio confessando di aver bisogno di Tully. 18 chiamate perse ed il messaggio dove confessa di non stare per niente bene. Tully ci mette un po’, ma alla fine arriva a casa della sua migliore amica che le chiede perché ci ha messo così tanto.

Purtroppo non sappiamo come andrà a finire, se Kate riuscirà a sconfiggere o meno la malattia. Ricorda un po’ il capitolo finale di Dead to Me dove la morte prevale su una forte amicizia, ma il pubblico spera che non sia così per L’estate in cui imparammo a volare. Sicuramente gli ultimi episodi ci regaleranno forti emozioni e le lacrime non mancheranno, visto che già il trailer ce ne ha fatte versare parecchie. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa ci riserveranno gli episodi conclusivi di una delle serie tv più amate di Netflix.

