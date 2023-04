L’estate in cui imparammo a volare è una serie tv statunitense creata da Maggie Freidman che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. All’attivo ha due stagioni per un totale di 19 episodi dove vengono raccontate le vicende sentimentali e lavorative di Tully Hart (l’attrice Katherine Heigl) e di Kate Mularkey (l’attrice Sarah Chalke).

Le due sono migliori amiche fin dai tempi dell’adolescenza e seguiremo le loro vite su tre diverse linee temporali dove, nonostante i numerosi ostacoli, la loro amicizia riuscirà a resistere ed a superare i momenti più difficili. Basata sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah, ha avuto un grande successo rimanendo per varie settimane nella top 10 di Netflix. E proprio oggi, sulla piattaforma di streaming, sono stati rilasciati gli ultimi sette episodi che siamo sicuri vi riserveranno emozioni uniche e non faranno mancare qualche lacrima. D’altronde non è possibile non affezionarsi alle vicende delle amiche Tully e Kate che, in questi anni, ne hanno vissute davvero di tutti i colori. Come ogni serie tv amata dal pubblico, quando escono i nuovi episodi ci si chiede sempre se questi saranno gli episodi finali o meno. Per quanto riguarda L’Estate in cui imparammo a volare, purtroppo, gli ultimi sette episodi della seconda stagione coincidono con il capitolo conclusivo della serie tv.

Tully e Kate, protagoniste de L’Estate in cui imparammo a volare

Il finale non aperto non lascia dubbi sul futuro della serie, ma evitiamo di fare spoiler, altrimenti vi rovinate il gusto di vedere gli episodi e provare determinate emozioni. L’Estate in cui imparammo a volare, come detto, si basa sui libri della Hannah che sono solo due romanzi: Firefly Lana e Firefly Away quindi non avrebbe avuto senso andare oltre e rischiare di stufare il pubblico senza ottenere i risultati sperati. Si sa che quando una serie tv va troppo per le lunghe, infatti, rischia di ottenere risultati peggiori andando avanti. Anche per questo motivo, si è deciso di non tenere troppo sulle spine il pubblico e si è deciso di anticipare la data di uscita degli ultimi episodi, inizialmente attesi per l’8 giugno. L’unico consiglio che possiamo darvi è quello di preparare i fazzoletti e di lasciarvi trasportare da questi ultimi episodi che siamo sicuri vi resteranno nel cuore.

E tu hai già visto la serie tv L’Estate in cui imparammo a volare? Ti sarebbe piaciuto assistere ad una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!