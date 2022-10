L’estate in cui imparammo a volare è una serie tv statunitense creata da Maggie Freidman che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. All’attivo ha una stagione con dieci episodi dove vengono raccontate le vicende sentimentali e lavorative di Tully Hart (l’attrice Katherine Heigl) e di Kate Mularkey (l’attrice Sarah Chalke).

Le due sono migliori amiche fin dai tempi dell’adolescenza e seguiremo le loro vite su tre diverse linee temporali dove, nonostante i numerosi ostacoli, la loro amicizia riuscirà a resistere ed a superare i momenti più difficili. Basata sull’omonimo romanzo di Kristin Hannah, ha avuto un grande successo rimanendo per varie settimane nella top 10 di Netflix tanto che il colosso americano ha deciso di rinnovarlo per una seconda stagione per la gioia del pubblico. Tuttavia, oggi veniamo a sapere direttamente dalla piattaforma di streaming che la seconda stagione coinciderà anche con il capitolo finale. Certo, si sa che spesso si tende a preferire che le serie tv siano più corte per evitare di cadere nel banale e nel poco interessante, ma i telespettatori speravano in almeno tre stagioni. Così non sarà, ma per una cattiva notizia data ne arriva anche una buona. Finalmente, infatti, è stata resa nota la data di uscita sul piccolo schermo della seconda stagione de L’estate in cui imparammo a volare.

Le due attrici de L’estate in cui tornammo a volare

I primi nove episodi de L’estate in cui imparammo a volare saranno rilasciati tutti insieme sulla piattaforma venerdì 2 dicembre, mentre i restanti sei episodi arriveranno nel 2023 e si immagina entro l’estate. Ma cosa aspettarsi dalla seconda stagione? Se non avete ancora visto il primo capitolo non proseguite nella lettura dell’articolo per evitare degli spoiler. Siamo rimasti con Tully che lascia lo show e promette alla sua amica Kate che l’aiuterà a trovare un lavoro non appena verrà assunta nuovamente salvo poi tornare indietro nel tempo con un flashback che ci riporta ad un funerale di una persona vicina a Kate e con le due amiche che si confrontano in modo forte tanto che Kate afferma di non voler più rivedere Tully. Quindi è spontaneo pensare che il secondo capitolo inizierà proprio da questo e che ci spiegherà il motivo per cui il rapporto di amicizia tra Tully e Kate abbia rischiato di interrompersi. Nel frattempo sappiamo che nel cast de L’estate in cui imparammo a volare 2 troveremo, ovviamente, sempre Katherine Heigl e Sarah Chalke, ma ci sarà spazio anche per delle new entry come Ignacio Serricchio che vestirà i panni di Danny Diaz, un presuntuoso giornalista sportivo che inizia una relazione con Tully, Greg Germann nei panni di Benedict Binswanger erede di un’influente famiglia di taglialegna, India de Beaufort nei panni di Charlotte una tranquilla aspirante giornalista che ha una cotta per Johnny Ryan e Jolene Purdy sarà Justine Jordan, ovvero un’agente di talento.

E tu hai già visto L’estate in cui imparammo a volare con Tully e Kate? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!