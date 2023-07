L’estate nei tuoi occhi è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video lo scorso giugno. All’attivo ha, al momento, due stagioni per un totale di 15 episodi. Già dal primo momento, però, è stata una serie tv in grado di attirare l’attenzione e l’interesse del pubblico.

D’altronde ha tutti gli ingredienti giusti per essere la serie tv perfetta da guardare durante l’estate: amore, amicizie, ostacoli, difficoltà. Belly, infatti, è solita trascorrere le vacanze estive insieme alla sua famiglia al mare approfittando dell’ospitalità della migliore amica di sua madre e di Jeremiah e Conrad, i suoi figli. Questa volta, però, Belly è cresciuta e non è più la bambina innocente di una volta e si ritrova coinvolta in un triangolo amoroso che cambierà tutto. La seconda stagione de L’estate nei tuoi occhi è uscita lo scorso venerdì, ma ha già portato il titolo nella top 10 dei contenuti Amazon Prime più visti in Italia e non solo. E come succede ogni volta che arriva una nuova stagione, dopo l’entusiasmo iniziare di poter fruire di nuovi episodi, arrivano i primi dubbi e le prime domande: L’estate nei tuoi occhi 2 sarà il capitolo finale oppure ci sarà la possibilità di andare avanti e di continuare a seguire le avventure di Belly? Come sappiamo, la serie tv si basa sulla trilogia dei romanzi di Jenny Han. Il primo libro, appunto, L’estate nei tuoi occhi è la base della prima stagione, mentre il secondo libro, Non è estate senza te, è la base della seconda stagione. Rimane un terzo ed ultimo libro, dal titolo Per noi sarà sempre estate.

Belly, protagonista de L’estate nei tuoi occhi

Viene quindi spontaneo pensare che anche la serie tv L’estate nei tuoi occhi avrà la sua terza stagione. Certo, non è detto perché, proprio di recente, abbiamo avuto la prova che, anche se una serie tv si basa sui romanzi, non deve per forza seguirli tutti come, ad esempio, è successo con Valeria, serie tv spagnola targata Netflix. Tuttavia, visti gli ottimi risultati ottenuti da L’estate nei tuoi occhi e la voglia di Amazon Prime Video di gareggiare contro i diretti avversari come Netflix e Disney +, questo ci fa pensare che ci sarà una terza stagione che sarà, poi, il capitolo conclusivo. Al momento non ci sono conferme da parte di Amazon Prime Video, ma possiamo basarci sul libro Per noi sarà sempre estate che ci regala un finale atteso da tutti. Nel libro, infatti, sono passati due anni da quando Conrad ha detto a Belly di mettersi con suo fratello. Da allora, lei e Jeremiah sono stati inseparabili. La loro storia però non è felice come dovrebbe. Così, quando Jeremiah commette il peggior errore che un ragazzo può commettere, Belly è costretta a chiedersi se Jeremiah sia davvero il grande amore e se davvero ha smesso di amare Conrad.

Ovviamente una trama da seguire c’è già, ma sarà necessario aspettare i tempi per le riprese e la post produzione. Probabilmente, L’estate nei tuoi occhi 3 arriverà sul piccolo schermo il prossimo anno in questo periodo, proprio come i due capitoli precedenti. Pare spontaneo pensare che nel cast troveremo sempre Lola Tung nei panni di Belly, Christopher Briney in quelli di Conrad e Gavin Casalegno in quelli di Jeremiah. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ per avere la conferma ufficiale da parte di Amazon Prime Video ed in caso attendere con l’ansia l’uscita di quello che sarà il capitolo conclusivo della serie tv.

E tu hai già visto L’estate nei tuoi occhi 2? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!