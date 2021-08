Tutte le saghe hanno il loro ordine cronologico (solitamente in base alla data di uscita) e, oggi, ecco che scopriamo l’ordine cronologico di Fast and Furious.

Tra le saghe più amate e seguite di tutti i tempi, Fast & Furious si concentra principalmente sulle battaglie tra auto e corse sfrenate ed è famosa anche per i grandi nomi che vi hanno preso parte: primi tra tutti, Vin Diesel (che interpreta Dominic Toretto) e Paul Walker (Brian O’ Conner), scomparso prematuramente proprio a causa di un incidente stradale.

Per quanto possa sembrare scontato, guardare la saga di Fast and Furious nell’ordine corretto è un po’ difficile, sia a causa dei titoli tutti molto simili tra loro, sia per il fatto che la saga è un mashup di sequel e prequel.

Siete pronti? Cominciamo!

1. Fast and Furious (2001)

Locandina Fast and Furious

Fast & Furious (2001) è il primissimo capitolo della saga, nel quale in sostanza si fa un’introduzione ai personaggi principali: Brian, Dom e tutta la sua banda. In questo capitolo, Brian (Paul Walker), un agente della polizia di Los Angeles, ha il compito di stanare la banda di Dominic Toretto (appunto, interpretato da Vin Diesel) e, per farlo, si infiltrerà all’interno della banda stessa. In brevissimo tempo conquisterà la sua fiducia e anche quella della sorella Mia. Purtroppo – o per fortuna – Brian andrà via via affezionandosi ai suoi nuovi amici, aiutandoli e diventando così a sua volta un ricercato.

Una curiosità: Sapevate che il film è stato ispirato da un articolo di giornale che trattava proprio di gare in strada?

2. The Turbo-Charged Prelude for 2 Fast 2 Furious (2003) Prima che uscisse il secondo capitolo della saga, è stato rilasciato un cortometraggio muto di circa 6 minuti all’interno del DVD di 2 Fast 2 Furious. Potete guardare qui sotto il preludio di 2 Fast 2 Furious, che è ambientato temporalmente tra il primo e il secondo capitolo e spiega come Brian viene arrestato dalla polizia di Los Angeles dopo aver lasciato scappare Dom. 3. 2 Fast 2 Furious (2003)

Locandina 2 Fast 2 Furious

È l’unico capitolo del franchise Fast and Furious in cui non incontriamo il personaggio di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. Vengono, però, introdotti personaggi che saranno una costante lungo tutta la serie di film.

Il film vede protagonisti Brian O’Conner e Roman Pearce (Tyrese Gibson), vecchi amici d’infanzia separati in seguito all’arresto di Pearce da parte della polizia per cui Brian lavorava. Dovranno entrare a far parte, sotto copertura, della squadra di un certo Verone, facoltoso ricercato dell’ONU che propone ai due una gara per testare la loro esperienza. 11 mesi prima si era infiltrata la bella Monica Fuentes (Eva Mendes), la quale finge di essere amante di Verone: alla fine saranno scoperti tutti e tre e dovranno fuggire per riuscire a sopravvivere.

4. Los Bandoleros (2009)

È un altro cortometraggio che temporalmente si pone come prequel di Fast & Furious – Solo Parti Originali e ha come protagonista Dom che si trova nella Repubblica Dominicana. Incontriamo per la prima volta il personaggio di Han.

Qui sotto potete vedere la prima parte del cortometraggio interamente scritto e diretto da Vin Diesel.

5. Fast & Furious – Solo Parti Originali (2009)

Locandina Fast & Furious – Solo Parti Originali



Non è uno dei migliori capitoli della saga di Fast and Furious però è riuscito comunque ad attirare i fan e a farli interessare ancora di più alle vicende di Brian, Dom e tutti gli altri protagonisti. La critica fu molto pesante nei confronti del film, nonostante questo non abbia influito particolarmente sulle opinioni del pubblico.



Brian O’Conner, dopo essere stato reintegrato nell’FBI, torna nuovamente sotto copertura per infiltrarsi nella banda di un pericoloso trafficante di droga di Los Angeles noto come “Braga”. Ma in questa sua nuova missione Brian dovrà fare coppia proprio con colui che aveva ingannato cinque anni prima: Dominic Toretto.



Dominic, scoprendo la morte della sua fidanzata Letty, della quale è responsabile Fenix, uno scagnozzo proprio di Braga, si prepara alla vendetta e insieme a Brian dovrà incastrare Braga con l’aiuto di un informatore, David Park, che li farà entrare solo nel giro. Ambientato tra Los Angeles e il deserto messicano, questo quarto capitolo della serie riporta insieme sullo schermo Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, e permetterà di svelare come mai Han e Toretto si conoscano.

6. Fast & Furious 5 (2011)

Locandina Fast & Furious 5

È il primo film che vede all’interno del cast Dwayne “The Rock” Johnson nei panny di Luke Hobbs – che ha dato una mano a rilanciare il franchise della saga – ed è considerato uno dei migliori capitoli di Fast and Furious.

All’interno del film facce vecchie – Roman e Tej – e facce nuove – Hobbs, appunto – si fondono per dare vita a un vero e proprio spettacolo cinematografico.

Dopo aver boicottato l’arrivo dell’autobus al carcere di massima sicurezza, Mia Toretto e l’ex agente federale Brian O’Conner scappano in Brasile liberando Dominic Toretto. Qui, durante una rapina a un treno, incontrano nuovamente Vince (componente della banda di Toretto nel primo film della saga, nonché amico d’infanzia di Dominic) e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata precedentemente, la quale contiene tutti i dati dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari.

A causa del furto al treno, Toretto e O’Conner vengono braccati proprio dall’agente Luke Hobbs. Dom e Brian decidono di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes.

7. Fast & Furious 6 (2013)

Locandina Fast & Furious 6

Qui troviamo per la seconda volta il detective Luke Hobbs e il ritorno di Michelle Rodriguez nei panni di Letty, la quale ha saltato un solo film della saga. Per ora.

Anch’esso è considerato tra le migliori pellicole della saga, nonostante con queste si è abituati ad apprezzare di più i primissimi film.

Annunciato attraverso il Facebook di Vin Diesel il 24 giugno 2011 con il nome “Fast 6”, il film finì poi per chiamarsi “Furious 6”, anche se poi globalmente conosciuto con il classico “Fast & Furious 6”. L’agente Hobbs è all’inseguimento di un’organizzazione internazionale di mercenari criminali, la cui mente, Owen Shaw (Luke Evans), è aiutata da uno spietato luogotenente che si rivela essere Letty, creduta morta da Dom. L’unico modo per fermare la squadra di criminali è quello di batterli sulla strada, così Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la propria squadra e di recarsi a Londra per unirsi a lui nella caccia a Owen Shaw. In cambio Hobbs promette l’amnistia a Dom e ai suoi in modo da poter tornare a casa con le proprie famiglie.

8. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Locandina Fast & Furious: Tokyo Drift

Con questo capitolo, uscito tra il secondo e il terzo capitolo, ovvero nel 2006, tra 2 Fast 2 Furious e Fast & Furious – Solo Parti Originali, abbiamo iniziato un po’ tutti a capire poco riguardo l’ordine temporale dei film. Fare confusione è inevitabile, considerando il fatto che la pellicola è ambientata nel futuro: precisamente nel 2015.

Questo capitolo, infatti, sembra apparentemente scollegato dagli altri capitoli, seppure ci sia sempre lo zampino di Dom, in un modo o nell’altro.

Compare per la prima volta il personaggio di Han e il protagonista del film è Sean (Lucas Black). In poche parole, è una sorta di spin-off della serie principale che, però, a livello cronologico, è da collocarsi appunto dopo Fast & Furious 6. Infatti, la reazione dopo aver rivisto Han nei successivi capitoli è stata di gran sorpresa, visto che in Tokyo Drift il personaggio fa una fine terribile (e noi ne abbiamo sofferto molto) ma, pare che solo grazie ai fan il personaggio di Han è tornato in scena, proprio perché era molto amato.

Sean Boswell è un ragazzo che cerca di affermarsi come pilota nelle corse automobilistiche illegali. Dopo l’ennesima corsa illegale, stavolta in un cantiere, per evitargli di finire in riformatorio la madre lo spedisce in Giappone da suo padre, a Tokyo. Etichettato qui come gaijin (cioè “straniero”) ed emarginato fin da subito poiché non conosce una sola parola di giapponese, non impiega molto a trovare un nuovo amico in un ragazzo americano, Twinkie, che lo introduce nel mondo sotterraneo del drifting.

9. Fast & Furious 7 (2015)

Locandina Fast & Furious 7

Questo capitolo è, purtroppo, collegato alla prematura scomparsa di Paul Walker in un incidente d’auto, avvenuta il 30 novembre 2013. Erano state tantissime le supposizioni di come sarebbe stato interpretato il suo ruolo all’interno del film, visto che molte scene non erano ancora state girate. Le riprese del film, a causa della morte dell’attore, si erano inoltre fermate – come dichiarato ufficialmente dalla Universal Pictures – per quattro mesi, in modo così da dare tempo e modo alla crew di riprendersi dalla tragica vicenda.

Il risultato finale di questo film, però, è riuscito a far incollare gli occhi dei fan sugli schermi e a farli piangere nella ormai famosissima scena finale in cui le strade di Dom e Brian si separano per sempre, sulle note di “See You Again” di Charlie Puth feat. Wiz Kalifa e il bellissimo e semplice messaggio che compare sullo schermo proprio al termine del film, “Per Paul“.

Il nemico numero 1 all’interno di questo capitolo è quello che ha creato più problemi in assoluto: Jason Statham, che interpreta Deckard Shaw.

A questo punto una domanda sorge spontanea: come hanno fatto a far comparire Paul Walker nonostante l’attore non ci fosse più? Il regista James Wan e lo sceneggiatore Chris Morgan hanno deciso di riscrivere parte del film e riutilizzare le scene con Paul Walker, girate prima dell’incidente, riadattandole alla nuova sceneggiatura. Non solo: è stato recuperato anche materiale scartato dai precedenti capitoli di Fast and Furious, cioè scene tagliate, ogni minuto in cui Walker compariva nei panni di O’Conner e, grazie a un lavoro certosino di taglia e cuci, hanno realizzato nuove scene inedite. A dare una mano a Wan e al resto della troupe, poi, sono arrivati anche i due fratelli di Paul Walker, Caleb e Cody: i due sono i fratelli minori dell’attore, talmente somiglianti a lui – sopratutto Cody – da poter essere impiegati come controfigura del fratello.

Lo stesso procedimento è stato utilizzato per la voce: laddove non si è potuto riutilizzare battute già pronunciate, i tecnici del suono hanno mixato le voci di Caleb, Cody e Paul per ottenere una voce del tutto simile a quella dell’attore. Tutto questo per tenere fede a uno dei personaggi (e attori) più amati della saga!

10. Fast & Furious 8 (Fast 8) (2017)

Locandina Fast & Furious 8

Da questo momento in poi, i personaggi di Brian e Mia si prendono una pausa definitiva dal mondo delle corse, dopo aver creato una bellissima famiglia.

Ma i problemi continuano a persistere nella vita di Dom. Infatti, in Fast & Furious 8 il personaggio si trova costretto a tradire la sua banda dopo che Cipher (spietata terrorista interpretata da Charlize Theron) lo ricatta per far sì che lavori con lei, dopo aver preso in ostaggio l’ex fidanzata di Dom e il figlio, frutto della loro relazione. Ma la “famiglia” di Dom farà di tutto per salvarlo.

Un film su cui la critica si è completamente divisa tra chi lo ha ritenuto un buon film e invece chi ha invece lasciato recensioni molto negative, non trovandolo all’altezza degli altri.

11. Fast & Furious – Hobbs & Shaw (2019)

Locandina di Fast & Furious – Hobbs & Shaw

L’ultimo capitolo della saga, per il momento, è costituito da Fast & Furious – Hobbs & Shaw, sequel e allo stesso tempo spin-off che si pone temporalmente due anni dopo la storia raccontata in Fast & Furious 8. I protagonisti assoluti di questo episodio sono Luke Hobbs e Deckard Shaw che vengono assegnati al recupero di un pericoloso virus chiamato “Fiocco di Neve” che può essere programmato per decimare centinaia di persone e viene per questo usato per atti terroristici.

Ed è proprio contro l’organizzazione terroristica Eteon che i nostri protagonisti dovranno combattere arduamente. Il film, diretto dal regista David Leitch non fa mancare l’azione…e il divertimento.

Il nono episodio di Fast & Furious è uscito nelle sale italiane l’8 agosto 2019. Pronti a scoprire qualcosa in più sull’ultimo capitolo?

12. Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021)

Dopo gli eventi dell’ottavo film, Dom e la sua squadra dovranno girare il mondo per sventare i piani di Cipher (Theron), alleatasi con Jakob Toretto (interpretato da John Cena), fratello di Dom e Mia. Dom potrà però contare sul ritorno di Han (Sung Kang), creduto morto. Il film, diretto da Justin Lin, già regista di ben altri quattro titoli della saga, è stato rilasciato nelle sale cinematografiche il 18 agosto 2021.

Il cast rivede grandi ritorni per questo capitolo: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Helen Mirren e Finn Cole.

Sembra che Dom abbia finalmente trovato la pace e la serenità dopo essere diventato padre, ma dovrà fare i conti con il suo passato: il fratello minore Jakob stringerà infatti un’alleanza con una vecchia conoscenza di Dom per ucciderlo. Alcuni flashback ti aiuteranno a familiarizzare con il passato dei fratelli Toretto. Leggi qui la recensione di Fast and Furious 9 per maggiori informazioni.

13. Fast and Furious 10 e Fast and Furious 11 (2023?)

Fast and Furious 10 e Fast and Furious 11 saranno girati insieme, così da ottimizzare i costi di produzione e dare un degno finale al franchise. Vin Diesel ha comunicato in una recente intervista che tutte le cose belle devono comunque avere un bel finale e anche Fast and Furious si sta preparando a questo grande botto. In cabina di regia ci sarà sempre Justin Lin. Nell’ottobre del 2020 è stato confermato che il regista sarebbe tornato a dirigere gli ultimi due film della serie. La data di uscita per il momento è sconosciuta ma Vin Diesel ha comunicato che le riprese inizieranno nel gennaio del 2021. Nel cast torneranno i personaggi che abbiamo visto nel 9 capitolo. Ma ci sarà anche Johnson per chiudere in bellezza? Dwayne ha detto che abbiamo già visto per l’ultima volta Luke Hobbs nel franchise principale Fast and Furious. Dwayne Johnson lo ha detto in un’intervista e il produttore della Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, ha successivamente confermato a Collider che Johnson non apparirà in Fast & Furious 10 o Fast & Furious 11. L’attore ha fatto il suo debutto in Fast and Furious 5 ed ha spesso rubato i riflettori a tutti, continuando a essere un personaggio di spicco in Fast & Furious 6, Furious 7 e Fate of the Furious. Ma dopo l’ottavo Fast, Johnson ha deciso di allontanarsi dalla serie di punta e ritagliarsi il proprio angolo di universo con lo spin-off Hobbs & Shaw. Quel film è stato un successo quando è stato rilasciato nel 2019, incassando 760 milioni di dollari in tutto il mondo, e ha immediatamente stimolato il discorso per quanto concerne un sequel.

14. Fast & Furious – Hobbs & Shaw 2 (TBA)

Hiram Garcia ha confermato che Hobbs & Shaw 2 è in cantiere: “al momento stiamo cercando di capire come sarà il sequel, ma abbiamo alcune idee molto importanti da sviluppare”. Nel marzo 2020, Johnson ha annunciato che Chris Morgan sarebbe tornato per scrivere la sceneggiatura di un sequel di Hobbs & Shaw. Garcia ha anche confermato non solo che Johnson ha preso la decisione di chiudere il suo capitolo in Fast & Furious “per ovvie ragioni”, ma che quella decisione non ha ostacolato i piani per costruire il franchise di Hobbs & Shaw. “Dopo le riprese di Fast 8 Johnson ha preso la decisione di chiudere il capitolo Fast & Furious per ovvie ragioni. Ha augurato ogni bene al resto del cast e ha spostato la sua attenzione su altre strade. Quindi, anche se non sarà presente in Fast and Furious 10 o Fast and Furious 11, ciò non interferirà in alcun modo con i nostri piani di sviluppare il franchise Hobbs. Stiamo lavorando per offrire qualcosa di davvero unico e innovativo e sappiamo che lo studio di produzione è ansioso per l’avvento di questo progetto.” Johnson ha recentemente concluso una maratona di produzione che lo ha visto passare da Hobbs & Shaw a Jumanji: The Next Level, poi a Jungle Cruise e successivamente al thriller Netflix Red Notice e poi ancora al suo debutto nella DC con Black Adam. Quindi si sta prendendo una breve pausa (per poi lavorare su Young Rock 2), ma dovrebbe tornare attivo nel 2022. Probabilmente non sarà Hobbs & Shaw 2 il suo prossimo film dato che il team sta ancora scrivendo la storia, ma è chiaro dai commenti di Garcia che il sequel è una priorità per Seven Bucks e Universal Pictures.

Ora che finalmente conosciamo l’ordine esatto di tutta la saga non ci saranno più dubbi riguardo l’ordine cronologico di Fast and Furious.