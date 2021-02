La bambina che non voleva cantare è un film tv di Costanza Quaglio dedicato alla cantante Nada Malanima e prodotto da Picomedia. Andrà in onda nella prima serata di Rai1, durante la primavera 2021, molto probabilmente tra marzo e maggio.

La pellicola si ispira a Il mio cuore umano, romanzo autobiografico di Nada da cui Costanza Quaglio aveva già prodotto un documentario nel 2009. Il film ripercorre le tappe della vita della cantante: dall’infanzia trascorsa nelle campagne toscane, precisamente a Gabbro (Livorno), alla decisione di studiare canto per far felice la mamma, ma controvoglia fino all’arrivo sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo nel 1969, a soli quindici anni, con la canzone Ma che freddo fa che le permette di conquistare il pubblico e di diventare famosa.

La cantante Nada

La bambina che non voleva cantare non ripercorre solo i successi professionali, ma anche la vita personale di Nada con emozioni, sofferenze e sentimenti vissuti in prima persona come il difficile rapporto con la mamma Viviana (che soffriva di un disturbo depressivo) e non sempre le dava l’affetto di cui aveva bisogno. Per quanto riguarda il cast, invece, troviamo Giulietta Rebbegiani nei panni di Nada bambina, mentre Nada adulta sarà interpretata da Tecla Insolia. Carolina Crescentini vestirà i panni della mamma di Nada e troveremo anche Paola Minaccioni e Paolo Calabresi. Le riprese sono state effettuate nel novembre 2020 tra la Toscana e Roma.

Vi piace Nada come cantante? Seguirete questo film tv? Aspettiamo i vostri commenti!