Nbc è pronta a lanciare La Brea, la nuova serie apocalittica sci-fi scritta da David Appelbaum (The Mentalist, Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine, The Enemy Within), in arrivo prossimamente sulla rete statunitense.

Ordinata e sviluppata originariamente per la scorsa stagione televisiva e poi, a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19, rinviata a data da destinarsi, La Brea è stata confermata ufficialmente da NBC soltanto lo scorso gennaio, e adesso è pronta ad esordire sul piccolo schermo statunitense.

Oggi la rete ha rilasciato il primo trailer ufficiale, che in soli 40 secondi mostra ciò che di terribile accade nello show. Ma come inizia il video? A Los Angeles i telegiornali parlano di una catrastrofe naturale, e poco dopo vediamo una donna precipitare in una voragine che si è aperta sotto i suoi piedi e ritrovarsi in un mondo che poco dopo, si renderà conto suo malgrado, non è più il suo, quello che lei conosceva, in cui viveva con la sua famiglia, e al quale era abituata.

La Brea è dunque una serie sci-fi che parte da un’isolita premessa: quando un’enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles, la famiglia Harris si ritrova inaspettatamente divisa. Ma da chi è composta la famiglia Harris? Chi ne fa parte? Cosa succederà a tutti loro dopo che la terra si è spaccata in due e li ha divisi?

La Brea su NBC

La trama di La Brea

Nella serie, che lo ricordiamo è un drama apocalittico pronto a sconvolgere i telespettatori, protagonista è l’attrice Natalie Zea (Boys Don’t Cry, The Sexy Dark Ages, The Following) che veste i panni di una madre la cui famiglia viene divisa quando un’enorme voragine si apre misteriosamente a Los Angeles. L’evento è ovviamente inaspettato e da quel momento in poi si scateneranno una serie di eventi imprevedibili, che porteranno tutti loro a non essere più quelli che erano un tempo.

Ma cosa succede una volta apertasi la terribile voragine? La donna e suo figlio Josh – ovvero l’attore Jack Martin (All Rise, Today, In This, Our Time) vengono trascinati in questo enorme buco che sembra non avere una fine e si ritrovano in un mondo primordiale insieme a un gruppo eterogeneo di estranei

Il signor Gavin Harris, invece, interpretato dall’attore Eoin Macken (Jukai – La foresta dei suicidi, Resident Evil: The Final Chapter, The Night Shift) e la giovane figlia Izzy – l’attrice Zyra Gorecki (Chicago Fire) – sono stati separati da loro due, lontani chissà dove. Madre e figlio, quindi, devono così unire le forze con un disparato gruppo di sconosciuti per sopravvivere, cercare di dare una spiegazione al mistero che li circonda e capire come fare per tornare a casa.

Il cast e i personaggi di La Brea

Il cast include anche l’attore Jon Seda (Close to Home – Giustizia ad ogni costo, Treme, Chicago PD) nei panni del dottor Sam Velez, ovvero un uomo che si comporta come se fosse un generale dell’esercito; Veronica St. Clair (To the Beat!, Unbelievable, Tredici) nei panni della figlia di quest’ultimo, anche lei soggiogata dai modi del padre; Nicholas Gonzalez (Anarchia – La notte del giudizio, The Good Doctor, Being Mary Jane) vestirà invece i panni di Levi Brooks, un pilota dell’Air Force e il migliore amico di Gavin.

L’attore Rohan Mirchandaney (Mystery Road, Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, UNindian), invece, ha ottenuto il ruolo di Scott, una guida turistica al Tar Pits Museum; Chiké Okonkwo (Blood and Oil, Being Mary Jane, Genesis); Josh McKenzie (The New Legends of Monkey, The Hopes & Dreams of Gazza Snell, Filthy Rich); Chloe De Los Santos (The Mother Load, Fam Time, Tidelands) e Lily Santiago (Vineyards, Mississippi River Princess, Ode to Psyche) che interpreterà Veronica, una giovane donna che fa del suo meglio per confortare e proteggere sua sorella più piccola.

La Brea, l’atteso atteso drama NBC con Natalie Zea e Nicholas Gonzalez, debutterà negli Stati Uniti il prossimo 28 settembre. E voi lo vedrete, ne avevate sentito già parlare? Lasciateci un commento e diteci la vostra!