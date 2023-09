La Disney è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo i vari reboot e live action che sono in programma, soprattutto in seguito al grandissimo successo del live action de La Sirenetta, nuovi titoli sono in arrivo sul catalogo della piattaforma di streaming Disney +.

Disney + sta diventando sempre più importante e si sta facendo sempre più strada diventando un acerrimo concorrente di Netflix ed Amazon Prime Video. D’altronde continua a regalare ai propri utenti titoli del passato molto amati, ma anche titoli nuovi in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico. Ingredienti fondamentali se si vuole ampliare il proprio bacino di utenti ed ottenere nuovi abbonati. Tra i titoli di quest’anno quello atteso con maggiore ansia dai telespettatori è senza dubbio La Casa dei Fantasmi, un film che si ispira all’omonima attrazione che si trova nei parchi a tema della Disney. Chi è stato nei parchi, infatti, sa che si tratta di una delle attrazioni più amate perché è vero fa paura, ma al tempo stesso è adrenalinica.

I protagonisti de La casa dei Fantasmi

Il film ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo lo scorso 23 agosto. Ma come spesso accade a diversi titoli, dopo essere usciti al cinema, poi si preparano al loro debutto anche sulla piattaforma di streaming. È sufficiente pensare al successo de La Sirenetta che è arrivato sul piccolo schermo ed anche se alcuni attori, come ad esempio Rachel Zegler (colei che vestirà i panni di Biancaneve nel live action in arrivo) non sono d’accordo con questa decisione, si tratta della scelta che ha preso il colosso Disney per andare incontro ai suoi abbonati. Non tutti, infatti, amano andare nelle sale cinematografiche e preferiscono godersi i nuovi titoli nella tranquillità della loro casa oppure troviamo anche chi ama andare al cinema, ma poi vuole rivedere il tutto tra le mura domestiche per gustarselo ancora meglio. Ed ora è stata finalmente rivelata anche la data di uscita de La Casa dei Fantasmi su Disney +. Arriverà il prossimo mese, più precisamente il film è atteso sulla piattaforma di streaming per mercoledì 4 ottobre.

La commedia horror, targata Walt Disney Studios Motion Pictures, conta su un cast davvero stellare che include attori amati in tutto il mondo come Owen Wilson, Danny De Vito, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Tiffany Haddish fino a Jared Leto. Alcuni di loro vestono i panni di protagonisti in carne ed ossa, mentre altri portano in scena fantasmi un po’ inquietanti. La Casa dei Fantasmi è diretto da Justin Simien e ci racconta la storia di una madre single che compra, per un prezzo stracciato, una grande casa a New Orleans. Insieme al figlio, però, un giorno scopre che la casa è infestata da fantasmi e chiede aiuto ad un prete che, a sua volta, contatta uno scienziato esperto di fenomeni paranormali, uno storico ed un sensitivo.

E tu sei già stato al cinema a vedere La Casa dei Fantasmi? Oppure aspetti il suo arrivo su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!