La Disney è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo i vari reboot e live action che sono in programma, soprattutto in seguito al grandissimo successo del live action de La Sirenetta, nuovi titoli sono in arrivo sul catalogo della piattaforma di streaming Disney +.

Disney + sta diventando sempre più importante e si sta facendo sempre più strada diventando un acerrimo concorrente di Netflix ed Amazon Prime Video. D’altronde continua a regalare ai propri utenti titoli del passato molto amati, ma anche titoli nuovi in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico. Ingredienti fondamentali se si vuole ampliare il proprio bacino di utenti ed ottenere nuovi abbonati. Tra i titoli in arrivo quello atteso con maggiore ansia dai telespettatori è senza dubbio La Casa dei Fantasmi, un film che si ispira all’omonima attrazione che si trova nei parchi a tema della Disney. Chi è stato nei parchi, infatti, sa che si tratta di una delle attrazioni più amate perché è vero fa paura, ma al tempo stesso è adrenalinica.

Il film è atteso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo mese, precisamente mercoledì 23 agosto, per poi arrivare, in un secondo momento, anche sulla piattaforma di streaming. Verrà presentato in anteprima nel nostro paese il 27 luglio durante il Giffoni Film Festival, ma ha già tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo targato Disney. La commedia horror, targata Walt Disney Studios Motion Pictures, potrà contare su un cast davvero stellare che include attori amati in tutto il mondo come Owen Wilson, Danny De Vito, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Tiffany Haddish fino a Jared Leto. Alcuni di loro vestiranno i panni di protagonisti in carne ed ossa, mentre altri porteranno in scena fantasmi un po’ inquietanti. La Casa dei Fantasmi sarà diretto da Justin Simien e ci racconta la storia di una madre single che compra, per un prezzo stracciato, una grande casa a New Orleans. Insieme al figlio, però, un giorno scopre che la casa è infestata da fantasmi e chiede aiuto ad un prete che, a sua volta, contatta uno scienziato esperto di fenomeni paranormali, uno storico ed un sensitivo. Un mix che riuscirà a scacciare gli spettri dalla casa? Per scoprirlo dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, ma nel frattempo la Disney ha rilasciato un nuovo trailer che ci racconta ancora qualcosa.

I protagonisti de La casa dei Fantasmi

Analisi del trailer de La Casa dei Fantasmi

Il nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi mette in primo piano la doppia natura del film, ovvero da una parte il fatto che si tratti di una commedia, ma dall’altra parte di una commedia horror ed inquietante. Nel trailer si vede il lungo corridoio che è quello tipico dell’attrazione nei vari Disneyland di tutto il mondo. Ed a discapito di quanto si possa pensare, il film, così come l’attrazione, non è vietata ai bambini, anzi li si raccomandano alle famiglie.

Non ci resta altro che aspettare il 23 agosto per concludere la stagione calda in modo inquietante, ma altrettanto appassionante con il film de La Casa dei Fantasmi.

E tu andrai al cinema a vedere La Casa dei Fantasmi? Ti piacciono questo genere di film? Ti aspettiamo nei commenti!