Ormai ci siamo, manca sempre meno a venerdì 3 settembre, giorno in cui farà il suo debutto sul piccolo schermo il quinto ed ultimo capitolo de La Casa di Carta. Una delle serie televisive più amate al mondo, in grado di tenerti con il fiato sospeso puntata dopo puntata. La nuova stagione porterà con sè diverse novità, prima tra tutte quella di tre nuovi arrivi nel cast della serie: il figlio di Berlino, il fidanzato di Tokyo ed il militare Sagasta. Per il resto cosa ci dobbiamo aspettare da questo capitolo finale de La Casa di Carta?

Sicuramente molti colpi di scena visto che hanno assicurato che sarà una chiusura che lascerà il pubblico stupito e senza parole, su questo non ci sono dubbi. D’altronde avevamo lasciato la Banda chiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e con Il Professore catturato da Sierra e senza un piano di fuga. I telespettatori sono curiosi ed ansiosi di poter scoprire qualcosa di più ed oggi arriva un ulteriore spoiler o, meglio, una conferma di ciò che molti sospettavano. Se vi ricordate, nell’ultima stagione de La Casa di Carta abbiamo assistito all’addio a Nairobi dove si notava una pancia appena accennata. Subito in molti hanno pensato alla possibilità di una gravidanza ed, in effetti, era così. Ma ad attirare l’attenzione è il fatto che il padre del figlio che Nairobi portava in grembo era proprio Il Professore. A rivelarlo è lo stesso Alvaro Morte, colui che veste i panni de Il Professore, durante una conferenza stampa dove ha affermato che:

“Il Professore stava per avere un figlio con Nairobi..ma questa è un’altra storia”.

Le ultime immagini di Nairobi prima della morte

Purtroppo Nairobi non ce l’ha fatta e con lei neanche il bambino concepito con Il Professore. D’altronde ricordiamo che la ragazza voleva a tutti i costi diventare madre e, per questo motivo, aveva chiesto al Professore di aiutarla e di metterla incinta. La morte dei personaggi è necessaria secondo Jesus Colmenar, il regista e produttore della serie, poiché afferma che serve a dare slancio ai personaggio e soprattutto serve a mantenere il pubblico con il fiato sospeso poiché non sanno cosa accadrà e chi potrà essere ucciso. Nel nuovo capitolo si parlerà del bambino mai nato? E soprattutto Lisbona, la donna al fianco de Il Professore, ne era a conoscenza? Per il momento sappiamo solo che quando tutto sembra andare per il peggio arriva l’esercito e la fine del più grande colpo della storia si avvicina ed una semplice rapina si trasformerà presto in una guerra. Non ci resta altro che aspettare e vedere i colpi di scena che La Casa di Carta 5 ci riserverà.

E tu cosa ti aspetti da La Casa di Carta 5? Avevi immaginato anche tu che Nairobi era incinta? Ti aspettiamo nei commenti!