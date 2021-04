La Casa di Carta è una serie tv Netflix che ha fatto il suo debutto nel 2017 con quattro stagioni e con la quinta in arrivo quest’anno che porterà con sé colpi di scena. Infatti, ci aspetta una nuova stagione ricca di novità con i tempi di registrazione che, per questo motivo, si sono fatti più lunghi. Una quinta stagione che, molto probabilmente, coinciderà anche con l’ultima stagione. Una notizia che ha portato sconforto nel pubblico appassionato alla storia.

Tuttavia, la quinta stagione potrebbe non segnare la fine definitiva de La Casa di Carta. D’altronde, la serie televisiva ha ottenuto un grande successo a livello mondiale (a differenza della partenza sottotono avuta sull’emittente spagnola Antena3) e sarebbe un vero peccato non sfruttarlo. Per questo motivo si aprono diverse possibilità: c’è chi parla di alcuni spin off come spesso capita alla fine di una serie tv molto amata dai telespettatori, ma anche di un revival tra qualche anno. A dire la sua è stato Javier Gomez Santander, sceneggiatore de La Casa di Carta:

I protagonisti de La Casa di Carta

“Penso che la serie finirà molto bene, questa quinta stagione è molto buona. Non ci penso proprio a darle continuità, ma non si può nemmeno escludere. Questa è la realtà. Ora sono stanco, è una serie che ti pressa molto e la quinta stagione è ora la mia priorità principale”.

Lo sceneggiatore lascia una porta aperta a nuove avventure durante la sua intervista sul sito Marca Claro. Ovviamente se tutto questo vedrà la luce non sarà nel breve periodo, ma sarà necessario aspettare del tempo. Al momento non ci resta altro che attendere con ansia il capitolo conclusivo e gustarcelo a pieno sperando che, tra qualche anno, la parentesi de La Casa di Carta possa riaprirsi un’altra volta.

Ed a te piace La Casa di Carta? Seguiresti degli eventuali spin off? Ti aspettiamo nei commenti!