Domani sarà una giornata importante per i fan de La Casa di Carta poiché saranno finalmente disponibili, su Netflix, gli ultimi cinque episodi dell’ultima stagione. Il pubblico è pronto a dire addio ad una delle serie tv più amate di sempre, in grado di appassionare i telespettatori, di farti stare con il fiato sospeso e soprattutto una serie tv mai banale con i colpi di scena che sono i veri protagonisti.

Come sappiamo, il cast si è riunito in occasione dell’evento La Casa de Papel – El Legado: un’occasione per rivedere insieme gli attori che sono ancora in scena e quelli che hanno dovuto dire addio, ma anche l’occasione giusta per rispondere alle domande e parlare del loro futuro. Non è certo un mistero che La Casa di Carta li ha resi famosi in tutto il mondo ed ha permesso a loro di avere una vita professionale degna di nota. È solo di ieri la notizia che nel 2023 La Casa di Carta tornerà con uno spin off su Berlino, uno dei personaggi più amati (o odiati) della serie: dovrebbe trattarsi di un prequel visto che Berlino è venuto a mancare nel corso dell’ultima stagione, tuttavia c’è chi pensa ad un colpo di scena ed al suo ritorno per un sequel degno di nota, tipico degli autori della serie tv spagnola. Nell’attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà il futuro e lo spin off, arriva un’altra novità.

I protagonisti de La Casa di Carta

A quanto pare un prequel ci sarà davvero, ma questa volta la protagonista sarà Tokyo. D’altronde già qualche mese fa l’attrice Ursula Corbero ha parlato della possibilità di tornare in scena in uno spin off a lei dedicato. La sua morte ha lasciato con l’amaro in bocca il pubblico che spera di poterla rivedere presto, ma per la Corbero la sua morte è stata la fine migliore possibile per la vita che ha avuto Tokyo. Intanto sappiamo che Tokyo tornerà negli ultimi episodi in un cameo dove racconterà la serie dall’aldilà dimostrando che lei è sempre presente. In occasione di un’intervista rilasciata a FormulaTv, la Corbero ha affermato che La Casa de Papel le ha cambiato la vita e le ha dato la possibilità di fare importanti esperienze lavorative. Com’è normale che sia, il suo nome è diventato famoso a livello mondiale. È sufficiente pensare che ha preso parte, di recente, al film hollywoodiano Snake Eyes.

Ovviamente le piacerebbe molto tornare a vestire i panni di Tokyo. Per forza di cose, si tratterebbe di un prequel, ma tanto sappiamo bene che il passato di Tokyo è ricco di spunti interessanti e che la donna ha, alle spalle, un percorso in grado di attirare l’attenzione. Lei stessa sarebbe felice di questa opportunità. Un’opportunità che, a quanto pare, potrebbe diventare realtà con Netflix che sta già mettendo le basi per poter rendere tutto questo reale il più presto possibile. Ed intanto, inutile dirlo, i fan della serie tv sono molto felici ed iniziano a fantasticare su questo prequel con protagonista la loro Tokyo.

Ed a te piacerebbe un prequel con protagonista Tokyo? Stai seguendo la carriera di Ursula Corbero dopo La Casa di Carta? Ti aspettiamo nei commenti!