Ormai ci siamo: mancano meno di 48 ore e gli ultimi episodi dell’ultima stagione de La Casa di Carta verranno rilasciati ed andranno in onda su Netflix. Molta la tristezza da parte dei fan che hanno amato questa serie tv avvincente. D’altronde si tratta di un lavoro diverso dalle solite serie tv a cui siamo abituati ed ha rappresentato una vera e propria carta vincente per la piattaforma di streaming che grazie ad essa ha raggiunto nuovi abbonati ed ha superato la concorrenza dei diretti avversari quali Disney + ed Amazon Prime Video.

Certo, c’era chi sperava che la serie tv spagnola potesse andare avanti ancora per qualche stagione e regalarci nuove emozioni, ma così non sarà purtroppo. Tuttavia non tutto è perso come sembra. Proprio ieri, il cast de La Casa di Carta si è riunito un’ultima volta per l’evento La Casa de Papel – El Legado, ovvero una diretta Instagram da Madrid che ha dato l’opportunità agli attori del passato e del presente di rispondere alle domande dei loro fan e di parlare della serie che li ha fatti conoscere nel mondo intero. Ma soprattutto sono arrivate buone notizie inaspettate. In passato si pensava che La Casa di Carta 5 non sarebbe coincisa con il capitolo finale della serie ed i rumors parlavano di un possibile spin off con protagonista Tokyo o, magari, un revival tra qualche anno. Arrivati a questo punto possiamo confermarvi che i cinque episodi mancanti non saranno la parte finale de La Casa di Carta che ha ancora qualche gioia da regalarci e che nel 2023 arriverà davvero uno spin off, ma che non vedrà Tokyo protagonista, bensì Berlino.

Berlino è stato uno dei personaggi principali de La Casa di Carta e con lui non esistono le mezze misure: o lo si ama o lo si odia. Una cosa è certa, in questo spin off non mancheranno le novità. Primo tra tutti il fatto che lo spin off su Berlino non andrà in onda solo su Netflix, ma anche su Sky Q e su Now Smart Stick. Sappiamo che a vestire i panni di Berlino sarà sempre l’attore Pedro Alonso e pare quasi scontata anche la presenza di Rafael, suo figlio che ha fatto il suo debutto negli ultimi episodi della serie tv interpretato da Patrick Criado. Ma di cosa parlerà questo spin off? È proprio qui che ci sono due correnti di pensiero.

I protagoisti de La Casa di Carta

Come sappiamo, Berlino è morto durante l’ultima stagione de La Casa di Carta quindi viene spontaneo pensare che lo spin off non potrà trattare il suo futuro, in quanto morto, e che si concentrerà sul passato: tornare indietro nel tempo per conoscere la vita di Berlino prima del suo ingresso nella banda, conoscere dettagli sconosciuti del suo percorso, magari il suo rapporto con il fratello maggiore e con il figlio. A questo punto lo spin off diventerebbe un prequel, come accade spesso. Tuttavia il pubblico è da ieri che ha iniziato a fare le proprie supposizioni e da qua nasce la seconda corrente di pensiero che immagina che questo sia l’ennesimo colpo di scena degli autori de La Casa di Carta e che lo spin off servirebbe proprio a rivelare che Berlino, in realtà, non è morto trasformando così il prequel in un sequel a tutti gli effetti.

Ovviamente al momento sono solo rumors che, almeno per ora, non troveranno conferme o smentite poiché sarà necessario aspettare ancora due anni prima di assistere all’uscita dello spin off su Berlino. Tempi di attesa molto lunghi, ma d’altronde è così che siamo abituati con La Casa di Carta dove i colpi di scena solo all’ordine del giorno. Nel frattempo, però, l’attore Pedro Alonso ha voluto dire la sua a proposito, affermando durante la diretta Instagram:

“È un momento memorabile perché è la fine di un ciclo e l’inizio di un altro. Oggi parlavo con Jesus Colmenar e dicevamo che ora camminiamo verso l’ignoto, aperti a qualunque cosa accada e senza aspettative. So che queste persone daranno alla serie ogni possibile svolta. La responsabilità può essere un peso e una prigione, spero che continueremo ad avere il coraggio di usare questa meravigliosa energia per rischiare ancora tutto”.

E tu ti aspettavi uno spin off su Berlino? Secondo te si tratterà di un prequel oppure verremo a scoprire che Berlino non è mai morto? Ti aspettiamo nei commenti!