È in arrivo La Casa di Carta 5, una delle serie televisive più amate dal pubblico e che ora è attesa con ansia per il capitolo finale, nonostante ci sia chi spera che questa stagione non rappresenti davvero la fine. La prima parte uscirà il 3 settembre, mentre la seconda sarà disponibile a partire dal 3 dicembre, ovviamente sempre su Netflix.

Proprio perché la serie tv è molto amata, si è deciso di fare il primo tour interattivo dedicato alla serie e che andrà in scena questa estate in diverse città di tutto il mondo che diventeranno la location ideale per gli appassionati che potranno unirsi alla banda spagnola per portare a termine, insieme a loro, i colpi. Tutto merito della piattaforma Fever che, in collaborazione con Netflix, ha deciso di fare questo regalo al pubblico. Le date ufficiali, al momento, non sono state rese note, però sul sito ufficiale leggiamo che l’evento si terrà in città come New York, Los Angeles, Parigi e Londra e.. tenetevi pronti perché anche la nostra Italia avrà la sua occasione. Il tour interattivo de La Casa di Carta arriverà a Milano ed a Roma. A parlarne è Greg Lombardo, responsabile dell’evento:

I protagonisti de La Casa di Carta

“La Casa Di Carta arriva dalla Spagna ma ha catturato l’immaginazione del mondo. Ora ‘La Casa Di Carta: The Experience’ porterà lo spettacolo ancora più vicino a casa. Dal momento in cui prenoti un biglietto, sarai nel cuore della banda. Indossa la tua tuta rossa, indossa l’iconica maschera di Dalì ed entra nel mondo della rapina per un’esperienza indimenticabile“.

Al momento, è possibile iscriversi alla lista d’attesa ed ottenere, in un secondo momento, l’accesso alla vendita dei biglietti. Sappiamo già che si potrà partecipare dopo aver compiuto i 14 anni ed il prezzo del biglietto parte dai 32 euro.

Ed a te piace La Casa di Carta? Ti piacerebbe partecipare al tour interattivo? Ti aspettiamo nei commenti!