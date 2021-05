La giornata di oggi è iniziata con una notizia triste che ha sconvolto il mondo della musica, ma non solo: la morte di Franco Battiato, cantautore siciliano venuto a mancare all’età di 76 anni dopo aver lottato per anni contro una grave malattia che lo aveva portato a ritirarsi dalle scene nel 2019.

Battiato si è spento nella sua casa a Milo, in provincia di Catania, dove viveva da tempo, alle pendici del vulcano Etna. In questa giornata difficile, a rendergli omaggio sono stati praticamente tutti. Telegiornali, programmi televisivi, ma anche esponenti del mondo musicale e non solo. Anche il mondo delle serie televisive ha voluto ricordare il Maestro. Non è certo un mistero il fatto che i brani di Franco Battiato sono stati spesso protagonisti e colonne sonore di film di successo. Questa volta, a salutarlo è stata la serie tv spagnola La Casa di Carta, tramite i profili social.

Berlino canta Centro di gravità permanente in La Casa di Carta

I produttori de La Casa di Carta hanno pubblicato un video con una clip direttamente dal secondo episodio della quarta stagione dove si omaggiava la nostra Italia: troviamo Berlino, durante il suo matrimonio con Tatiana, che balla sulle note della canzone Centro di gravità permanente che viene cantata in coro dai monaci. In questo modo, i produttori de La Casa di Carta hanno voluto salutare Franco Battiato con un “Hasta siempre, Maestro”. Un gesto che è stato molto apprezzato e che ci fa capire, ancora una volta, come Battiato fosse amato non solo in Italia, ma nel mondo intero.

E tu ricordi questa puntata de La Casa di Carta? Quale è la canzone di Franco Battiato che preferisci? Ti aspettiamo nei commenti!