Lo sceriffo Dewey Riley (David Arquette) ti accoglierà virtualmente all’inizio del soggiorno.

Se ti piacciono i film horror – così tanto che vorresti vivere all’interno di uno di questi per una notte – sei fortunato. Airbnb offre ai super fan di “Scream” un soggiorno nella casa in cui si è svolto gran parte del film originale e dove Ghostface è stato sconfitto per la prima volta.

Oh, e se riesci a ottenere una prenotazione, ti costerà solo $ 5, come scrive il sito Airbnb.

La casa di “Scream” si trova nel nord della California – sai, il luogo della festa trasformata in follia omicida; la stessa casa in cui Tatum ha incontrato la morte nel garage, dove è stata rivelata l’identità del killer mascherato “Ghostface” e dove l’eroina Sidney alla fine ha vinto. I visitatori saranno accolti (virtualmente) dallo sceriffo Dewey Riley, interpretato dal membro del cast originale David Arquette. Possono vedere una maratona di tutti e quattro i film di “Scream” – su nastri VHS, per rimanere fedeli al periodo – o persino chiamare Ghostface per “fare domande o altre richieste”, secondo Airbnb. Ghostface ha la tendenza a chiamare per primo, quindi gli ospiti potranno aspettarsi qualche sorpresa durante la notte.

Le prossime vittime di Ghostface – ehm, fortunati ospiti della casa – dovranno pagare per arrivare in California, ma una volta arrivate a casa, saranno trattate da un concierge socialmente distanziato, secondo Airbnb.

