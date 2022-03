Molti tra i fan della serie Emily in Paris la considerano la cattiva del gruppo, quella che crea più problemi, colei che, più di una volta, ha messo in crisi la protagonista destabilizzando non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella sentimentale.

Parliamo di Sylvie Grateau, interpretata dall’attrice Philippine Leroy-Beaulieu (Amore e altri disastri, La rivoluzione francese, Chiami il mio agente!) il capo della sede francese di Savoir, una donna forte e volitiva, all’apparenza spesso rigida e dall’aspetto sempre distinto. La donna ha un atteggiamento molto preciso e consapevole, al contrario di Emily – a cui dà il volto l’attrice Lily Collins (Ted Bundy – Fascino criminale, L’ultimo tycoon, Curb Your Enthusiasm) -, decisamente più allegra, evanescente e spensierata.

Le due donne, che nella serie non sempre hanno scontri e incontri piacevoli, non solo sono completamente diverse, ma hanno anche una maniera differente di intendere la vita e anche il lavoro: la Grateau è spesso rigida e severa, mentre la sua giovane stagista, è più solare e spensierata. Con il passare del tempo, e degli episodi, però, Sylvie pian piano inizierà a provare simpatia per la giovane Emily.

Oggi, però, la fascinosa Philippine Leroy-Beaulieu dismette i panni dell’elegante e francesissima direttrice della società di marketing Savoir, e decide di parlare di un altro ruolo che andrà ad interpretare, condividendo i dettagli sul suo personaggio nella quinta stagione di The Crown. Volete saperne di più? Bene, continuate con la lettura di questo post!

L’attrice Philippine Leroy-Beaulieu in una scena di Emily in Paris

Quale sarà il ruolo di Philippine Leroy-Beaulieu in The Crown 5?

La quinta stagione di The Crown, sebbene non senza inconvenienti durante la sua lavorazione come vi abbiamo raccontato qui, si farà. Come molti già sanno è già stata confermata anche la sesta stagione dello show, che sarà anche l’ultimo capitolo e che si concluderà con la narrazione degli eventi della casa Reale fino ai primi anni del Duemila.

Per quanto riguarda la quinta stagione di The Crown, invece, ancora in fase di post produzione, è scattato il conto alla rovescia per quando lo rivedremo sul piccolo schermo, ovvero entro la fine del prossimo anno, presumibilmente nel novembre 2022. E quale sarà, allora, il ruolo affidato a Philippine Leroy-Beaulieu?

L’attrice ha deciso di parlarne durante un’intervista rilasciata al The Mail e, come riportato dai media, interpreterà Monique Ritz, la vedova dell’albergatore Charles Ritz. Sebbene nella vita reale Monique non avesse legami diretti con la famiglia reale, suo marito aveva precedentemente venduto il The Ritz Hotel a Parigi al padre di Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, nel 1979, e quindi ha un senso raccontare anche la sua storia, strettamente legata ad una delle protagoniste più amate della famiglia reale.

È stato proprio in questo hotel, infatti, che Diana, Principessa del Galles, e Dodi Fayed, hanno trascorso la loro ultima serata prima del tragico incidente d’auto che li ha uccisi entrambi nell’agosto del 1997. La quinta stagione di The Crown esplorerà, dunque, gli anni precedenti la morte della principessa, incluso il suo divorzio dal principe Carlo e la sua controversa intervista con Martin Bashir della BBC.

Rispetto al suo ruolo Philippine Leroy-Beaulieu ha le idee molto chiare:

“È stata una cosa molto piccola ma è stato molto divertente ed ero così, così felice di esserci. Ogni episodio è come un piccolo film a sé stante. È pazzamente ben scritto. “

Quali sono, ancora, le altre novità che riguardano i prossimi episodi dello show? Star come Elizabeth Debicki (Tre uomini e una pecora, Widows – Eredità criminale, La tela dell’inganno) e Dominic West (Johnny English – La rinascita, The Affair – Una relazione pericolosa, I miserabili) hanno preso il posto di Emma Corrin (Cesare, Il concorso, Pennyworth) e Josh O’Connor (The Eschatrilogy: Book of the Dead, The Colour of His Hair, The Wipers Times) nei panni di Diana e Charles. Inoltre, Imelda Staunton (Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Downton Abbey, Maleficent – Signora del male) farà il suo debutto nei panni della Regina Elisabetta II, insieme al Principe Filippo di Jonathan Pryce (Il domani non muore mai, Insieme per caso, L’uomo che uccise Don Chisciotte).