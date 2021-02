Giulia De Lellis è nota per aver far fatto parte di Uomini e Donne dove ha conquistato il cuore di Andrea Damante. Poi conosciamo tutti la loro storia d’amore culminata con la rottura e la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! Tuttavia, la De Lellis continua a dimostrare di essere una ragazza inarrestabile. Sono molti i progetti che ha in ballo e tra questi la vediamo anche debuttare come attrice. Chi la segue costantemente sui social network ha potuto vedere come, nei mesi scorsi, era impegnata sul set a Roma per il film Genitori vs Influencer.

Diretto da Michela Andreozzi, Genitori vs Influencer uscirà la domenica di Pasqua, il 4 aprile su Sky Cinema ed in streaming su Now Tv e vedrà nel cast proprio Giulia De Lellis al fianco di Fabio Volo e di Ginevra Francesconi. La Andreozzi è molto entusiasta e rivela che:

“Con le sale cinema ancora chiuse sono grata dell’opportunità che offre Sky di portare il cinema nelle case di tutti. Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. Genitori vs Influencer è la mia commedy più family, quindi in qualche modo anche la più adatta per essere vista da genitori e figli insieme. Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema”.

Giulia De Lellis debutta in Genitori vs Influencer

Da parte loro, anche i fan di Giulia De Lellis non vedono l’ora di poterla ammirare nelle vesti di attrice per vedere se questa strada potrà essere il suo futuro professionale o meno.

La trama di Genitori vs Influencer

Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, è un padre single che cresce da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi) con cui ha un bellissimo rapporto. A cambiare tutto ci pensa l’adolescenza, periodo difficile per la maggior parte dei ragazzi. L’armonia tra i due si rompe e per Simone esiste solo il suo smartphone con i social network. Il suo sogno è quello di diventare un’influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis), ma il padre non è d’accordo ed inizia una campagna contro l’abuso dei social. Il successo di questa campagna lo coglie in modo inaspettato tanto che, suo malgrado, lui stesso diventerà un influencer ed inizierà a scoprire che i social, se usati con cura, possono regalarti diverse opportunità.

Ed a voi piace Giulia De Lellis? Guarderete il film? Vi aspettiamo nei commenti!