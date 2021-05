A gennaio era uscita la notizia che ci sarebbe stata la terza stagione di La porta rossa. Nonostante i tempi rallentati a causa del Covid, ora sono pronti a ripartire ed arriva finalmente la data ufficiale di inizio delle riprese.

Si tornerà sul set questa estate, precisamente a partire dal 30 agosto e la location sarà sempre la città di Trieste. Sedici settimane di riprese che si concluderanno a dicembre, come rivela il giornale di Trieste Il Piccolo. La nuova stagione, probabilmente, la vedremo in onda sul piccolo schermo a metà del 2022. Per il momento sappiamo che nel cast troveremo nuovamente Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro e Gabriella Pession in quelli della moglie Anna Mayer. Tuttavia, sarà l’ultima stagione per Lino Guanciale poiché l’attore prenderà parte alle nuove riprese, ma poi dirà addio alla serie tv che lo ha fatto amare dagli italiani.

Il cast della serie tv La Porta Rossa

Non è certo una novità. Guanciale ha deciso di abbandonare anche L’Allieva non prendendo parte alla quarta stagione della serie di successo poiché ben consapevole del fatto che, dopo un po’, il pubblico si stanca di vedere sempre gli stessi volti e soprattutto una serie tv che va avanti per troppo tempo rischia di rimanere senza più nulla da raccontare. Da parte sua, però, Lino Guanciale non resterà di certo fermo. Sappiamo che sarà protagonista di Sopravvissuti, ma soprattutto di Noi, remake italiano della celebre serie tv This is Us.

E tu hai seguito La porta rossa? Cosa ne pensi dell’addio di Lino Guanciale? Ti aspettiamo nei commenti!