Sandra Oh è diventata un volto famoso a livello mondiale dopo aver preso parte alla serie tv Grey’s Anatomy dove, dal 2005 al 2014, ha vestito i panni del chirurgo Cristina Yang, nota per il suo essere sempre attenta e razionale sia con i pazienti che con le amiche ed i colleghi. Un personaggio molto amato che le ha permesso di vincere il suo primo Golden Globe nel 2006 e di ottenere ben cinque nomination agli Emmy Awards.

Il suo addio alla famosa serie ha reso triste il pubblico, ma l’attrice canadese classe 1971 ha preferito andare avanti con la sua carriera consapevole che non poteva restare legata ancora a lungo al ruolo del chirurgo. Così ha preso parte a diversi lavori tra i quali La Direttrice (The Chair), una miniserie composta da sei episodi che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso agosto con una prima stagione. Racconta le avventure di una donna che, da poco, è diventata rettrice di una famosa università inglese, ma che al tempo stesso deve fare i conti con le difficoltà a livello lavorativo e personale. Una serie che è piaciuta abbastanza (qui trovi la nostra recensione della prima stagione) con i telespettatori che speravano di rivedere presto Sandra Oh nei panni di Ji – Yoon Kim.

L’attrice Sandra Oh

Ma così non sarà purtroppo. Già i lunghi tempi di attesa avevano fatto pensare il peggio: si sa che Netflix se crede in una serie non ha problemi a rinnovarla ancora prima dell’uscita di una nuova stagione, come è successo con Bridgerton o Summertime, per poter battere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + o Amazon Prime Video. Questo era stato il primo campanello di allarme che ci ha confermato come la dramedy non abbia entusiasmato il pubblico e neanche la critica nonostante la presenza di nomi importanti del mondo dello spettacolo. Ed ora è ufficiale: La Direttrice 2 non si farà. A darne la notizia è stata la stessa Sandra Oh durante in Variety’s Awards Circuit Podcast dove è apparsa ormai rassegnata all’idea della cancellazione della serie tv che l’ha fatta debuttare su Netflix. Ha ammesso che non ci sono aspettative per un secondo capitolo ed è apparsa molto delusa, non è riuscita a nasconderlo poiché, a suo parere, La Direttrice aveva ancora qualcosa da dire. Queste le sue parole:

“Nessuno mi ha chiamato, quindi immagino che non accadrà. Mi sarebbe piaciuto molto, perché pensavo che ci fosse così tanto materiale da esplorare potenzialmente. Poiché l’ambientazione e i personaggi erano avviati. Sono comunque felice che ci sia stata, è stata una grande esperienza. Ma sono triste che sia finita”.

Di sicuro non è un bel periodo dal punto di vista professionale per Sandra Oh. Non solo ha dovuto dire addio alla possibilità di un secondo capitolo de La Direttrice, ma anche a Killing Eve, il thriller di Bbc America che l’ha vista protagonista per quattro stagioni e che le ha dato l’opportunità di ottenere diverse nomination come migliore attrice in una serie drammatica. Ed ora la domanda sorge spontanea: la Oh è pronta a tornare a Grey’s Anatomy? Così non sarà, ormai le porte sono chiuse e l’attrice ha affermato che non tornerà neanche per un eventuale finale di serie che comunque, al momento, pare essere ancora molto lontano visto che la ABC ha rinnovato la famosa serie per la diciannovesima stagione.

