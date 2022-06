Dopo averla tanto attesa è uscita oggi, “La Dolce vita”, il nuovo singolo che vede insieme Fedez, Tananai e Mara Sattei. Il brano, pubblicato in streaming e in alta rotazione radiofonica è sicuramente il nuovo candidato ad essere il tormentone dell’estate 2022, grazie al suo ritmo coinvolgente e spensierato.

La nuova hit estiva di Fedez, quest’anno coinvolge Tananai, con il quale ha stretto una profonda amicizia al punto da scegliere un suo live per tornare a mostrarsi in pubblico dopo l’operazione a cui si è sottoposto ad Aprile, e Mara Sattei.

L’uscita del brano era stata annunciata qualche giorno prima su Instagram dagli artisti che hanno scelto Rimini per la registrazione del videoclip di “La Dolce vita”.

Il significato di “La Dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei

In “La Dolce vita”, le voci di Tananai e di Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a quella del rapper per dare vita a un vero e proprio brano tutto da cantare e ballare.

L’intento degli artisti era quello di creare una canzone in grado di unire in modo fluido lo stile di Fedez, Tananai e di Mara, così che chiunque l’ascolti possa trovare in essa la propria dimensione.

La hit estiva è un vero e proprio invito a vivere la vita con leggerezza e con un pizzico di sana incoscienza, ricordandoci sempre di apprezzare chi ci sta accanto.

Il ritornello dell canzone rimane ben impresso nella mente e ripete la frase; “la vita senza amore dimmi tu che vita è”, crea così una perfetta hit estiva dal sapore romantico e nostalgico, ma al tempo stesso con una base allegra.

Inoltre, Fedez, ha raccontato il significato che ha per lui l’amore, come quello per la sua famiglia e quello per la musica, della quale ha riscoperto l’importanza, da poco, all’interno della sua vita.

Ascoltando “La Dolce Vita” ci si ritrova inondati da sonorità twist che rimandano agli anni ’60 e fa riemergere una quotidianità serena e spensierata, tipica del periodo estivo, alla quale per due anni abbiamo rinunciato.

Lo stile è fresco e ironico, il testo in buona parte non si prende sul serio ma, al tempo stesso, trova spazio per lanciare qualche messaggio importante e il risultato è una canzone che si pone come cartolina di un’estate tutta italiana.

Il testo di “La Dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei

E poi passa un anno e ci sembra meno

mi trovi diverso mi prendi la mano

da soli siam tutti nessuno

che vita è

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Buonasera e chiedo scusa

non ho capito cosa c’era nei suoi occhi, droga?

perché sennò era colpa mia

perché con me non studia mai

so che canzoni vuole lei

faccio a parole con il dj

so che non hai visto le Hawaii

dirotteremo Ryanair e se ci beccano stica

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

chiamami se vuoi, diglielo agli altri che stasera non puoi sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

e parte la corriera che mi porterà da te

la vita senza amore non mi farà mai bene

E tu, hai già ascoltato il nuovo tormentone estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei? Lascia un commento per dire la tua!