KJ Apa, attore neozelandese classe 1997, è noto al pubblico principalmente per aver vestito i panni di Archie Andrews nella serie tv Riverdale. Mentre la sua carriera prosegue a gonfie vele con un film dietro l’altro (The Last Summer, Altar Rock, Cosa mi lasci di te, Songbird gli ultimi lavori che lo hanno visto nel cast), anche la sua vita privata non è da meno.

L’attore, infatti, presto diventerà papà. La fidanzata Clara Berry, al suo fianco dal febbraio 2020, è incinta ed a rivelarlo è stata la stessa coppia tramite alcuni scatti social. La loro è stata per lo più una relazione a distanza con la modella che viveva a Parigi per dedicarsi alle sfilate e l’attore a Vancouver per il suo lavoro. Da qualche mese, però, la bella Clara si era stabilizzata in Canada a fianco del fidanzato ed ora conosciamo finalmente il vero motivo di questa decisione. Lo scorso giugno, Clara e KJ avevano vissuto un paio di mesi di crisi tanto da arrivare a cancellare tutte le loro foto insieme ed a smettere di seguirsi sui social. Poi ad agosto i due sono tornati insieme più forti ed innamorati che mai.

L’attore Kj Apa e la fidanzata Clara Berry incinta

Sono molte le congratulazioni che KJ Apa e Clara Berry stanno ricevendo, sia dai loro fan, ma anche da parte del cast di Riverdale. La bella Camila Mendes commenta con “Un altro bambino in arrivo” e non manca il commento di Vanessa Morgan, diventata mamma di River lo scorso gennaio, “River presto sarà il suo migliore amico”. Mentre Lili Reinhart e Charles Melton si sono limitati a lasciare molti cuori.

