Milo Ventimiglia è un attore statunitense noto soprattutto per aver interpretato i ruoli televisivi di Jack Pearson nella pluripremiata serie This Is Us – per cui ha ricevuto tre candidature come Miglior attore protagonista in una serie drammatica ai premi Emmy 2017, 2018 e 2019 -, per aver vestito i panni d Peter Petrelli in Heroes, e per aver recitato anche in diversi film tra i quali ricordiamo Rocky Balboa, Ricomincio da me e Attraverso i miei occhi.

Coloro che seguono l’attore da tempo, però, ricorderanno certamente anche il personaggio dello scapestrato e ribelle Jess Mariano in Una mamma per amica (Gilmore Girls), serie nella quale l’attore era il fidanzato di una delle due protagoniste, la piccola Rory Gilmore (l’attrice Alexis Bledel). È proprio con questo lavoro che l’attore ha conosciuto la sceneggiatrice, regista e produttrice Amy Sherman-Palladino, che adesso lo ha scelto di nuovo!

Milo Ventimiglia è stato infatti ingaggiato per entrare a fare parte del già nutrito cast della quarta stagione della comedy The Marvelous Mr. Maisel, la serie di Amazon Prime Video, creata per l’appunto da Amy Sherman-Palladino, la stessa ideatrice dell’amatissimo drama sulle scatenate e infaticabili ragazze Gilmore.

Cosa sappiamo del ruolo di Milo Ventimiglia ne La fantastica signora Maisel 4

La notizia che Milo Ventimiglia prenderà parte alla quarta stagione de The Marvelous Mr. Maisel l’ha resa nota la sempre ben informata testata giornalistica americana TVLine, riportando le parole di un rappresentate di Amazon come fonte il quale, però, non avrebbe fornito ulteriori dettagli sul personaggio interpretato dall’attore.

Non ci sono, quindi, molte e dettagliate notizie rispetto a quale sarà il personaggio interpretato da Milo Ventimiglia, ma a quanto pare, però, sarà un ruolo da guest star. In realtà Amy Sherman-Palladino aveva già espresso il desiderio di avere il talentuoso attore nella sua nuova serie già nel 2018. In un’intervista a Variety aveva infatti dichiarato:

“Ne abbiamo discusso. Ma deve essere un ruolo giusto. Non può essere solo un cameo. E dobbiamo anche trovare il momento giusto, un momento in cui può radersi e tagliarsi i capelli sfoggiando un look anni ’50. Ce la faremo sicuramente”.

A quanto pare, quindi, l’impegno della ideatrice e produttrice di The Marvelous Mr. Maisel è stata mantenuto e, considerato che al momento le riprese di This is Us sono in pausa – la serie tornerà infatti con l’ultima stagione su NBC soltanto in midseason, nel 2022 -, Milo Ventimiglia non solo potrà volare a New York, ma concedersi anche un radicale cambio look così come richiesto da Amy Sherman-Palladino

Non è la prima volta, comunque, che la Palladino pesca per i suoi personaggi dal cast della serie This Is Us. I più attenti, e fan di entrambi gli show, ricorderanno che anche un altro attore della serie creata da Dan Fogelman, ovvero Sterling K. Brown (che nello show interpreta Randall Pearson) è stato ospite de The Marvelous Mr. Maisel. Era la terza stagione, nel ruolo di Reggie, e si è guadagnato addirittura una nomination all’Emmy.

La produzione della quarta stagione de The Marvelous Mr. Maisel, che a causa del Covid-19 ha subito forti ritardi, di quasi un anno rispetto alle previsioni iniziali, è iniziata lo scorso gennaio. Daniel Palladino, produttore e sceneggiatore dello show nonché marito di Amy Sherman-Palladino, ha rilasciato un’intervista a TVLine dichiarando che, sebbene la serie sembrerà sempre lo stesso spettacolo quando tornerà, i protocolli e le restrizioni dettate dalla pandemia hanno richiesto una modifica creativa all’ambiziosa produzione della serie:

“Ci saranno molti più effetti visivi perché ci sono limiti a ciò che possiamo fare. La scorsa stagione, la nostra premiere ha avuto 850 comparse in un hangar per aerei. Non possiamo farlo”.

I nuovi episodi de The Marvelous Mr. Maisel dovrebbero andare in onda entro la fine del 2021.