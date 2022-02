Abbiamo dato 8 al film La Fiera delle Illusioni di Guillermo del Toro.

Scopri perché nella nostra video recensione.

Tu hai visto il film? Dì la tua opinione attraverso i commenti.

Info su La Fiera delle Illusioni

La Fiera delle Illusioni (Titolo origininale Nightmare Alley) è un film thriller psicologico americano del 2021 diretto da Guillermo del Toro da una sceneggiatura di del Toro e Kim Morgan, basato sull’omonimo romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham. Si tratta del secondo adattamento cinematografico del romanzo di Gresham, dopo la versione del 1947. Il film ha come protagonista Bradley Cooper nei panni di un affascinante e ambizioso operaio del travestimento con un passato misterioso che si assume grandi rischi per dare impulso alla sua carriera.

Nel cast troviamo anche Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen e David Strathairn. Insomma, un cast d’eccezione. Del Toro ha annunciato il film nel 2017. Lo ha prodotto insieme a J. Miles Dale e Cooper.

Il frequente collaboratore Dan Laustsen è il direttore della fotografia e Nathan Johnson ha sostituito Alexandre Desplat come compositore. Le riprese principali sono iniziate a gennaio 2020 a Toronto, in Ontario, ma sono state sospese a marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19. La produzione è ripresa a settembre 2020 e si è conclusa a dicembre.

La Fiera delle Illusioni è stato presentato in anteprima all’Alice Tully Hall di New York City il 1 dicembre 2021 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​17 dicembre 2021 da Searchlight Pictures. Il film è uscito nei cinema italiani il 27 gennaio 2022. Inoltre, una versione in bianco e nero intitolata Nightmare Alley: Vision in Darkness and Light è stata rilasciata in città selezionate a partire dal 14 gennaio 2022. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica ma ha ottenuto risultati inferiori al botteghino, dato che ha incassato un un totale di 23 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione di 60 milioni di dollari. È sempre così… i film migliori non vengono mai apprezzati dagli spettatori. Probabilmente si interessano di più ai film della Marvel e simili.