Mr.Rain e Sangiovanni presentano il loro nuovo singolo intitolato “La fine del mondo” da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

I due artisti, autori del brano insieme a Lorenzo Vizzini, hanno presentato la loro collaborazione in occasione del concerto di Mr.Rain davanti al pubblico del Fabrique a Milano.

Sangiovanni in occasione di questo duetto ha commentato così: “Sono molto felice di aver collaborato con Mattia, è una persona oltre che un artista molto sensibile. Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

Il significato di “La fine del mondo” di Mr.Rain e Sangiovanni

“La Fine Del Mondo” è una canzone pop con un ritornello che rimane in testa, uk garage e cinematic che contraddistingue le sonorità classiche di Mr.Rain, con pianoforti, archi e percussioni.

“La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo” racconta Mr.Rain.

Il testo di “La fine del mondo” di Mr.Rain e Sangiovanni

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

Ci siamo conosciuti già in un’altra vita

E ogni vita è meglio di quella prima

Ora che la fine del mondo è vicina

Sopravviveremo come a Hiroshima

Le parole sono armi, prendi la mira

Non cercare di salvarmi, non c’è via d’uscita

Siamo l’opposto di una calamita

E se mi farà male lascia che mi uccida

I tuoi baci sono radioattivi

È un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici

Che sopra la pelle sembrano graffiti

I morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

La nostra parte migliore è quando facciamo l’amore

Senza dire una parola

Ma dura poco la tregua tra noi

Giusto il tempo di godere poi finisce il mondo

Ma ci salveremo insieme

I tuoi baci sono radioattivi

È un miracolo se siamo vivi

Siamo un dipinto di cicatrici

Che sopra la pelle sembrano graffiti

I morsi sul collo come i vampiri

Denti appuntiti, freddi come stalattiti

Per il cuore non ci sono contraccettivi

Tanto poi cadiamo giù

Nelle sabbie mobili

Non usciamo mai da qui

Hai paura anche tu

Insieme siamo radioattivi

Morti oppure vivi

Tanto poi faccio una strada verso casa

Dopo l’ultima litigata

Non fare quella faccia, è una spada

Sul mio cuore non ci spererei più

Tanto poi cadiamo giù

Ma è la fine del mondo se non ci sei tu

