Dopo il successo mondiale ottenuto con The Crown, la monarchia inglese è pronta per tornare ad essere la protagonista di una nuova serie tv. Lavori del genere sono molto apprezzati poiché danno al pubblico la possibilità di avvicinarsi ad un mondo che altrimenti sarebbe molto distante e permette di capire meglio le dinamiche, ma soprattutto di vedere che non è tutto oro quello che luccica: anche le famiglie reali hanno i loro problemi ed i loro ostacoli da superare. Inoltre, grazie queste serie tv è bello anche rivivere una determinata epoca ed è quello che succederà con l’arrivo di Becoming Elizabeth, serie originale Starz ed in costume.

Protagonista, infatti, sarà la Regina Elisabetta I nota come La Regina Vergine, che ha governato dal 1558 fino alla sua morte come sesta ed ultima monarca dei Tudor. Ideata da Anya Reiss, la serie racconterà la storia, mai narrata fino ad ora, di Elisabetta Tudor che, rimasta orfana da adolescente, diventa parte integrante della vita politica ed è al centro di intrighi sessuali di corte. Vedremo il rapporto che la legava con i suoi fratelli fino alla morte del padre, il re Enrico VIII (la mamma era Anna Bolena). Assisteremo al suo legame complicato con la matrigna Caterina ed al rapporto ambiguo con il nuovo marito di lei, Thomas Seymour che riserva alla giovane Elisabetta diverse attenzioni. La prima stagione di Becoming Elizabeth sarà formata da otto episodi.

L’attrice Alicia Von Rittberg protagonista di Becoming Elizabeth

Ma per quanto riguarda il cast? È presto detto: Alicia Von Rittberg vestirà i panni di Elisabetta I, mentre Romola Garai sarà la sorella maggiore Maria. Troveremo anche Oliver Zetterstrom come Edoardo, figlio minore, Jessica Raine che sarà Caterina Parr (vedova di Enrico VIII), Tom Cullen sarà Thomas Seymour e John Heffernan sarà il Duca di Somerset. Per quanto riguarda la data di uscita non ci è ancora dato saperla, ma una cosa è certa: dimentichiamoci delle solite serie basate sulla storia che qui farà da sottofondo, ma a tenere banco sarà la vita della bella Regina Elisabetta con le sue paure e le sue speranze.

