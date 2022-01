La ragazza di Oslo è una serie tv thriller norvegese che ha fatto il suo debutto lo scorso dicembre su Netflix. Al momento ha all’attivo una sola stagione con dieci episodi e racconta la storia di una ragazza, figlia di un diplomatico norvegese, che viene rapita insieme a delle sue amiche mentre si trova in vacanza in Medio Oriente. Il padre si trova, così, a fare i conti con vecchi amici e con un pesante segreto che grava sulle sue spalle.

Una storia pesante che, almeno in apparenza, sembra non ispirarsi a nessuna storia reale anche se è molto simile alla vicenda che, nel 2013, ha coinvolto i turisti norvegesi ed israeliani. In Italia i lavori del Nord Europa non hanno sempre successo ed, anche in questo caso, sembrava difficile che potesse ottenere un buon riscontro ed invece è stato così. A dimostrarlo è l’ultima settimana del 2021 con La ragazza di Oslo che è entrata nella top 10 italiana dimostrando come il pubblico si sia appassionato a questa storia durante le vacanze natalizie. Tanto che, arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea è quella di sapere se la serie creata da Kyrre Holm Johannessen e da Ronit Weiss-Berkowitz avrà o meno una seconda stagione.

Come sappiamo, Netflix non ha problemi a puntare sui titoli di successo del suo catalogo tanto che alcune serie tipo Bridgerton, Summertime o Elite sono state rinnovate ancora prima dell’uscita della nuova stagione. Tuttavia, quando si tratta di un nuovo lavoro c’è prudenza inizialmente e si aspetta di vedere i risultati come nel caso della serie tv italiana Incastrati. Vedendo l’ottimo riscontro da parte del pubblico, pare scontato che Netflix decida di puntare anche su La ragazza di Oslo e portare avanti la storia in grado di regalare suspense ed emozione nei telespettatori. Non ci resta altro che aspettare il comunicato ufficiale, ma nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della serie tv.

E tu hai già visto La ragazza di Oslo? Ti piacerebbe assistere ad una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!