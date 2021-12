La ragazza di Oslo (titolo originale Bortført), è una nuova serie di spionaggio che dura dieci episodi ed è disponibile in esclusiva su Netflix. Si tratta di una delle serie tv più viste in Italia nel momento in cui è stata scritta questa recensione. La ragazza di Oslo è una produzione di matrice nordica, norvegese per l’esattezza. E si vede. Grazie alle strategie di marketing utilizzate in terra nordica, dove la serie è andata in onda in chiaro su TV2 dall’11 aprile al 13 giugno, La ragazza di Oslo è stato uno dei prodotti di punta del panorama televisivo nazionale: “la grande serie della primavera”, recita lo slogan con cui è stata lanciata la serie qualche mese fa, prima di approdare sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, dove il pubblico può divorarla in poco tempo (un giorno il sottoscritto) e poi magari aspettare un sequel previsto sulla carta per due motivi: il cliffhanger finale e il titolo di Netflix che la definisce come una prima stagione e non una miniserie.

La ragazza di Oslo segue Pia (Andrea Berntzen), una giovane ragazza norvegese che, con grande sorpresa dei suoi genitori venuti a casa sua per festeggiare il suo compleanno, si è recata in Israele. Lì, mentre si diverte con gli amici, viene rapita dall’Isis, che per la sua liberazione chiede il rilascio di alcuni prigionieri, uno dei quali è detenuto in Norvegia. La madre di Pia, Alex (Anneke von der Lippe), si reca a Gerusalemme e si rivolge a un vecchio amico con i giusti collegamenti con il governo locale, Arik (Amos Tamam), nella speranza che possa fare qualcosa per accelerare il salvataggio della figlia. Il padre della ragazza, Karl (Anders T. Andersen), viene invece contattato direttamente dall’Isis, e presto emerge che dietro a tutto ci sono ragioni che vanno oltre la semplice trattativa per liberare i prigionieri, su entrambi i lati della barricata.

La ragazza di Oslo mi ha ricordato la serie Homeland per il tema terroristico e per l’uso narrativo di convenzioni come i parenti in pericolo e la conversazione telefonica come fonte di tensione continua. Ma laddove la produzione statunitense cerca di trovare nuovi angoli da esplorare, questa storia proveniente dalla Norvegia si ferma in superficie e diventa presto la fiera dei luoghi comuni, infilati uno dopo l’altro senza soluzione di continuità (anche perché, i singoli episodi non sono particolarmente lunghi, il che rende ancora più allettante la prospettiva del binge watching per chi si imbatte nella serie tramite l’algoritmo di Netflix). Anche l’estetica non convince; il tutto sembra altamente costruito, meccanico. Le esplosioni sono altamente irrealistiche. Il ritmo poi è stranamente accelerato, il che è paradossale visto che la storia è molto compatta ed è stata allungata a dismisura per sfruttare la formula seriale. Forse l’utente medio Netflix non se ne accorgerà, ma se queste sono le condizioni per una nuova partnership tra Netflix e le case di produzione norvegesi, ti consiglio di ripiegare sugli altri titoli già disponibili.

