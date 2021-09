Amanti del cioccolato dove siete?

Io ci sono, e voi?

Oggi vi porto all’interno, anzi, c’è un dehors, quindi all’esterno, della cioccolateria di Guido Gobino a Milano, sita in Corso Garibaldi 35.

La bottega è abbastanza piccola ma ben in vista se si passeggia in quel di Brera. All’interno spicca all’occhio la vetrina con i cioccolatini, monoporzioni, brioche e altre prelibatezze con un cuore immenso di cacao. Alla fine del negozio è presente anche una caffetteria, comoda per chi ama fare colazione gustandosi sul posto i prodotti di Guido Gobino in compagnia di un buon caffè o cappuccino. Se decidete di stare all’esterno poi, potete fotografare la vostra colazione con la Basilica di San Simpliciano sullo sfondo.

Così come ho fatto io…

monoporzione gianduia con un cuore di cioccolato e cappuccino di soia.

Quella che vedete sulla foto è una monoporzione gianduia. Insieme al cappuccino ho ricevuto anche due cioccolatini al 70%. Ho trovato la monoporzione deliziosa. La glassa era ben composta e della giusta densità e il cioccolato all’interno si presentava bene. Insieme alle noccioline vi sembrerà di mangiare un super ferrero rocher… ovviamente più buono. Mi aspettavo una monoporzione pesante e invece è stato facile digerirla.

Il prezzo? In totale ho pagato 10 euro e 50 centesimi. 7 euro la monoporzione e 3 euro e 50 centesimi il cappuccino di soia. Forse un po’ caro il cappuccino però ci troviamo in uno dei quartieri più frequentati di Milano, quindi il prezzo ci sta. Ottimo il servizio, il ragazzo al banco è stato disponibilissimo e mi ha spiegato con cura i prodotti presenti in vetrina. Addirittura, mi ha dato la disponibilità di spostare il tavolino per via del vento forte. Diciamo che ha superato tutte le prove con abilità.

Passiamo al voto quindi.

A Guido Gobino ho dato…