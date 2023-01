La Regina degli Scacchi è una miniserie tv degli Stati Uniti creata da Scott Frank e da Allan Scott che ha fatto il suo debutto su Netflix nell’ottobre 2020 con una prima stagione composta da 7 puntate.

Basata sull’omonimo romanzo di Walter Trevis uscito nel 1983 vede come protagonista Beth Harmon (interpretata dall’attrice Anya Taylor Joy), una bambina orfana e prodigio degli scacchi. La miniserie ha avuto un grande successo sia da parte del pubblico che da parte della critica tanto che ben 62 milioni di utenti l’hanno vista nei primi 28 giorni sulla piattaforma di streaming. Per questo motivo, spesso, ci si chiede se ci sarà o meno una seconda stagione. E sembrava proprio fosse arrivato il momento dell’annuncio tanto atteso ovvero dell’arrivo de La Regina degli Scacchi 2, annuncio che arrivava direttamente dall’attrice protagonista. Anya Taylor Joy, infatti, avrebbe confessato il tutto sul suo profilo Twitter in un tweet che, però, nel giro di dieci minuti è stato rimosso. Subito il mondo virtuale si è interrogato sui motivi: l’attrice ha sbagliato a dare una notizia che doveva rimanere segreta o si trattava di una fake news? A quanto pare è stata proprio una fake news con la Taylor Joy che ha rivelato come il suo profilo Twitter sia stato hackerato in quanto lei non lo usava dal novembre 2020. L’annuncio è arrivato tramite il suo profilo Instagram:

“Il mio profilo Twitter è stato hackerato. ci scusiamo per tutti gli inconveniente. Non sono io!”.

Anya Taylor Joy, la Regina degli Scacchi

Nonostante la smentita, in molti pensavano che Anya Taylor Joy volesse solo rimediare ad un errore di distrazione commesso, ma in realtà fonti vicine alla ragazza hanno rivelato a Variety come tutta la storia sia reale. Quindi purtroppo nessuna seconda stagione in arrivo per La Regina degli Scacchi anche se comunque non si è mai chiusa definitivamente una porta a questa possibilità. Certo, è difficile, ma come Anya Taylor Joy stessa aveva rivelato: “Mai dire mai ad Hollywood”. Non ci resta altro che aspettare e sperare che La Regina degli Scacchi 2 si farà e che questa volta arrivi un annuncio reale.

E tu hai già visto la miniserie La Regina degli Scacchi? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!