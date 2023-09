La Rivincita delle Bionde è un film che ha fatto il suo debutto nel 2001, diretto da Robert Luketic e che vede come protagonista Reese Witherspoon. L’obiettivo del film era quello di far capire come, spesso, le ragazza bionde vengano viste come ragazze poco intelligenti, viziate ed in grado di non fare nulla.

In realtà non è così ed Elle Woods, la protagonista del film, ci dimostra quanto siano solo dei pregiudizi verso le belle ragazze. La pellicola ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che da parte della critica tanto che, nel 2003, è uscito il sequel Una bionda in carriera e nel 2007 il musical a Broadway Legally Blonde. Adesso, invece, si è al lavoro per un terzo capitolo. Certo, sono passati venti anni dall’ultimo capitolo, ma questo sappiamo che non significa niente (è sufficiente pensare a Quel Pazzo Venerdì, pronto per un sequel a distanza di vent’anni). Per questa nuova avventura erano tutti d’accordo, compresa la protagonista Reese Whiterspoon ed anche Mindy Kaling, la sceneggiatrice che, da poco, è reduce dal successo della serie tv Non ho mai su Netflix (che, purtroppo, non vedrà una nuova stagione). Ed ora la sceneggiatrice si può dedicare completamente al progetto anche se, purtroppo, spiega che non sarà una cosa immediata. Durante un’intervista con il podcast Table for Two with Bruce Bozzi ha rivelato che:

Reese Witherspoon nei panni di Elle Woods

“Ovviamente ora non possiamo scrivere nulla a causa dello sciopero degli scrittori, ma ha avuto un paio di aggiunge negli ultimi due anni. E penso che sia un progetto impegnativo per via di ciò che lo rende così eccezionale. Elle Woods è il personaggio di Reese e le persone sono così affezionate a lei. Io sono soltanto qualcuno che si aggiunge per la co-scrittura di un terzo film e vedo perfettamente come le persone siano entusiaste del progetto. E cosa sta facendo Elle Woods nel 2023 o nel 2024, quando nel frattempo la cultura è cambiata così tanto? È complicato come scrittrice, trovare qualcosa che sia incredibilmente divertente e che sia un ruolo fantastico anche per Reese, ma che aggiunga qualcosa sul femminismo. Reese sta girando diversi spettacoli, film e tutto il resto, quindi non dimostra di essere disperata o in ansia all’idea di tornare nel ruolo. Ama il personaggio e vuole farlo se sembra giusto. Quindi ci vuole del tempo”.

Certo, lo sciopero che sta interessando il mondo di Hollywood tra sceneggiatori ed attori sta rallentando i tempi anche se, in realtà, è dal 2018 che si parla di questa possibilità. L’unico punto di domanda che rimane, al momento, è quello della presenza o meno di Jennifer Coolidge. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà e soprattutto quando La Rivincita delle Bionde 3 arriverà sul piccolo schermo.

